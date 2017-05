VIF reddet fra pinlig cupflause

Oslo

Kråkerøy fikk ikke en gang spille på sin ordinære hjemmebane, men måtte låne storstua til Fredrikstad, og det skulle man nesten tro var fordel Vålerenga. Men det var VIF-nervene som var mest frynsete da kampen gikk til straffespark. Kråkerøys keeper Marius Svendsen reddet ett straffespark i ekstraomgangene og to i straffekonken. Men det holdt altså ikke.

Reddet to ganger

For VIF-keeper Marcus Sandberg utlignet med sine to redninger før den rolige veteranen fra Estland, Enar Jääger, satte inn den avgjørende straffen.

Krisen var avblåst, fiaskoen var unngått. Sandberg og Jääger ble bokstavelig talt Vålerengas redningsmenn denne kvelden.

Da lå Kråkerøyspillerne strødd på gresset, mens trener Jon Hermansen var sendt på tribunen etter å ha protestert litt for heftig mot det straffesparket Våerenga fikk i ekstraomgangene.

Som de forøvrig ikke scoret på. Men det kunne ikke treneren vite.

Ledet med to mål

Når et eliteserielag leder 2-0 over nummer 7 i 3. divisjon, og likevel ikke klarer å vinne, sier det det meste om Vålerengas problemer. Kråkerøy-spillerne ga alt til krampa tok dem og vel så det.

Og så det er sagt: Utenom scoringene hadde Kråkerøy de største sjansene, blant annet en kanon i tverrliggeren.

Vålerenga fikk servert et straffespark i andre ekstraomgang, men den bommet Ghayas Zahid på. Eller rettere: Marius Svendsen reddet strålende.

Denne kampen så helt avgjort ut etter en halvtime. Henrik Kjelsrud Johansen headet VIF elegant i tet da han vant sin duell før Ghayas Zahid trillet ballen ned i hjønet et par minutter senere.

Hva var da problemet? At VIF ikke brydde seg om at en fotballkamp består av to omganger, av og til også fire.

Ga bort alt

For da de drøye 2000 tilskuerne fikk se Oliver Alphonso sette inn reduseringen rett etter pause, fikk laget den energien som det viste seg var nok til å skape mer kaos for dette VIF-laget. Og da var det helt etter manuset denne kvelden at Sivert Thorsen upresset og uten motstand fikk heade inn utligningen.

Hva var dette for noe? Svar: Et VIF-lag som ble mer paralysert jo nærmere man kom sluttsignalet. Hva var de redde for?

Da Ronny Deila før kampen fikk spørsmål om den tørre banen var et problem for Vålerenga, svarte han Fredriksstad Blad at hvis tørr bane er årsak til at de ikke slår et 3. divisjonslag, kan de finne seg noe annet å gjøre.

Vel, det slipper de, men evalueringen av dette VIF-laget er ganske ubønnhørlig. Bånn er et ord de fleste forstår.

Og som VIF-spilere nok er enige i. Den mer konstruktive kritikken vil peke på økt balltempo og tydeligere bevegelser.

Rosenborg neste

Søndag kommer Rosenborg til Ulevaal for å møte Vålerenga. Basert på onsdagens kamp blir det sjanseløst. Men slik er heldigvis ikke fotballen. Ingen kamper gir fasit. Det svaret VIF fikk denne kvelden var at hvis man senker seg ti prosent, trenger man ikke å slå noen.

Alle VIF-supporterne som kom alt for seint på grunn av trafikkproblemene ut av Oslo, fikk se Vålerenga på sitt verste: Hvordan gi bort en tomålsledelse mot Kråkerøy.

Det vil si: De ga den ikke bort. De ga tapre Kråkerøy-spillerne all den energien de trengte. Derfor ble det 120 minutters cupfotball onsag kveld med VIF som vinner av lotteriet til slutt.

Vålerenga har som uttalt ambisjon å vinne cupen. Den ambisjonen kan de fortsatt ha. For de spiller ikke så svake kamper flere ganger i år?

KAMPFAKTA

Kråkerøy – Vålerenga 2-2 (0-2) e.o. (2-3 på straffer)

Fredrikstad stadion: 2162 tilskuere.

Mål: 0-1 Henrik Kjelsrud Johansen (28), 0-2 Ghayas Zahid (31), 1-2 Oliver Alphonso (46), 2-2 Sivert Nikolai Thorsen (74).

Mål straffer: Eirik Laabak (1-0), Herman Stengel (bom), Vetle Nilsen (bom), Henrik Kjelsrud Johansen (1-1), Tobias Knudsen (2-1), Jonatan Tollås Nation (bom), Jørgen Magnussen (bom), Ghayas Zahid (2-2), Alexander Syversen (bom), Enar Jääger (2-3).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Eirik Laabak, Sivert Nikolai Thorsen, Andreas Nygaard, Alexander Syversen, Tobias Knudsen, Jørgen Hansen, Kråkerøy, Ghayas Zahid, Vålerenga.

Lagene:

Kråkerøy (4-2-3-1): Marius Svendsen – Torvald Berthelsen, Martin Stafseng, Jørgen Hansen, Sivert Nikolai Thorsen – Eirik Laabak, Alexander Syversen – Anders Holberg (Tobias Knudsen fra 46.), Vetle Nilsen, Andreas Nygaard (Jørgen Magnussen fra 88.) – Oliver Alphonso (Ayouba Swaray fra 61.).

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg – Christian Borchgrevink, Markus Nakkim, Jonatan Tollås Nation, Rasmus Lindkvist (Enar Jääger fra 94.) – Herman Stengel, Daniel Berntsen, Ghayas Zahid – Daniel Fredheim Holm (Abdi Ibrahim fra 66.), Henrik Kjelsrud Johansen, Chidera Ejuke (Ernest Agyiri fra 76.).

