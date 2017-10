Oslo

Etter å ha knust Aalesund hele 5–1 på nydøpte Intility Arena søndag kveld, er det en blid Ronny Deila som møter Dagsavisen.

– Mye skal gå galt nå om vi ikke er et eliteserielag neste år også. Nå kan vi se oppover på tabellen, sier Vålerenga-treneren.

– Mot Aalesund var det starten som avgjorde. Vi spilte fantastisk den første halvtimen. Da var vi bedre enn det vi var på det beste mot Haugesund. De siste 60 minuttene var vi på et helt annet nivå, men da var selvfølgelig Aalesund i en helt annen mental modus enn hva de var før kampen, sier VIF-treneren.

Storspill

I tur og orden har Vålerenga slått medaljejagende Brann (2–1) og Haugesund (3–0) og altså nedrykkstruede Aalesund (5–1) hjemme på Intility Arena. Det har ført VIF opp til midten av tabellen med 33 poeng. Nå er det en luke på åtte poeng ned til kvalik.

19 år gamle Chidera Ejuke la seg nok med et smil om munnen søndag kveld, og gjenopplevde kanskje sine to scoringer og ene målgivende pasning i drømme.

I de første 45 minuttene søndag snurret VIF-talentet rundt med Bjørn Helge Riise på venstrekanten. De siste 45 fortsatte Ejuke storspillet, men da var Riise satt på benken. Mot Aalesund var Ejuke kampens gigant. Fem minutter ut i kampen fyrte han av et skudd som Aalesund-målvakt Andreas Lie måtte slå ut i feltet. Der var Ivan Näsberg og banket ballen i mål.

TV-bildene i etterkant viste at en VIF-spiller var i offside, og forstyrret gjestenes målvakt.

Uansett, dommeren godkjente scoringen. 2–0 målet var det aldri noe tvil om.

Rundingsbøye

Christian Grindheim slo opp til Ejuke på venstrekanten. 19-åringen brukte Riise som rundingsbøye, før han doblet for Vålerenga. Da var kampen bare sju minutter gammel. Men han ga seg ikke der. Hver gang han fikk ballen og nærmet seg Aalesunds 16-meter ble det paniske tilstander i gjestenes forsvar.

Og det ga igjen uttelling for 19-åringen.

Etter et nytt fremspill fra Grindheim på venstrekanten satte Ejuke elegant ballen inn i mål via stolpen. Da var det spilt 29 minutter. Etter 60 minutters spill forlot han banen med krampe. Det tok på å kjøre rundt med Aalesund for banens beste spiller. Han og VIF kunne til slutt feire storseier og tre viktige poeng.

– Ejuke er en spiller med stort potensial. Det skal vi dyrke. Det som er så spennende, er at han er like god defensivt som i offensivt, sier Ronny Deila.