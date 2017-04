VIF: Nesten alltid gøy på landet

Oslo

For hjemmelaget, som spiller i 4. divisjon, er det en ren fest.

Åpnet med tap

For Vålerenga er det egentlig dypt alvor, men VIF-trener Ronny Deila lover folkelig moro. Men tar selve kampen med det største alvor.

– Ja, vi stiller med det beste av det vi kan, sier Deila etter den sportslige oppturen mot Sogndal sist.

Men kaptein Christian Grindheim og Magnus Lekven hviles.

Men 4.-divsjonslaget Gran, som startet seriespillet med 0-1 for Gjøvik/Lyns andrelag, har alle mann på dekk.

Det er ikke bare Vålerenga og Klanen som velter inn på tunet, hit kommer også NRK med 30 mann for å produsere kveldens cupsending til folket.

Helter i sort/hvitt

Der Gran - Vålerenga blir hovedingrediensen.

Da får vi sikkert også se gamle sort/hvitt-opptak fra bygdas gamle vinterhelter. Skihopper Lars Grini og skøyteløper Reidar Liaklev har antakelig opptrådt for større tilskuermasser enn det Vålerenga samler totalt i hele 2017-sesongen.

Av ferskere helter fra den sjarmerende bygda kan nevnes Kjersti Grini og Jo Inge Berget.

Tirsdag var det snømåking og snekring på hjemmebanen til Gran idrettslag som vanligvis ikke har stort innrykk. I kveld håper man å presse inn 2.000 tilskuere.

Vant stort sist

Lokalavisa Hadeland har satt i gang veddemål om hvor mange baklengsmål det vil bli. Fokus på seier er det få som har.

Da daværende Hadeland Fotball møtte Vålerenga i andre runde i 2005, endte det med 2-10. I kveld ønsker man å unngå tosifret baklengs. Men det er der ambisjonsnivået ligger.

Da som nå spiller Espen Parken Bakken på laget. Og broren hans Arild står kanskje i mål.

– Vi var stolte av de to målene vi scoret den gangen, sier han til avisa Hadeland.

Deilas utfordring

Ronny Deila reiser nordover med sine beste menn, for hans nest beste tapte 0-2 for Skeid i 2. divisjon mandag med Ronny Deila som nedsnødd tilskuer.

– Vålerenga vil hevde seg med alle våre lag og vi er stolte av å ha et lag i 2. divisjon. Det var kanskje klubbens største prestasjon i fjor å holde plassen der, sier han.

Cupen har høy prioritet hos VIF. For når cupfinalen spilles i november har Vålerenga flyttet til ny arena på Valle.

Da blir det eksotisk å komme til en cupfinale på Ullevaal. Da må man unngå slike cupblemmer man har gått på de siste årene. Det har ikke alltid vært gøy på landet for VIF. Flausen mot Gjøvik/Lyn for to år siden er siste minnet i så måte. I fjor endte Vålerengas cupvandring i kvartfinalen mot Strømsgodset i Drammen.

PS! Ragnar Strandbakke synger «Vålerenga kjerke» klokka 18.55! Avspark 19.15.

1. runde i cupen onsdag og torsdag:

Onsdag: (18.00): Austevoll – Brann, Bjørnevatn – Tromsø, Brattvåg – Kristiansund, Drøbak-Frogn – Sarpsborg, Fjøra – Sogndal, Flint – Sandefjord, Hei – Odd, Holmlia – Stabæk, Riska – Viking, Skjetten – Lillestrøm, Strindheim – Rosenborg, Volda – Molde, Åssiden – Strømsgodset, Alta – Senja, Bjarg – Fana, Bryne – Brodd, Donn – Jerv, Fauske Sprint – Bodø/Glimt, Flisa – Elverum, Fløy – Vindbjart, Fyllingsdalen – Sotra, Gjøvik-Lyn – Brumunddal, Grorud – Follo, Halsen – Notodden, HamKam – Nybergsund Trysil, Holmen – Asker, Kjelsås – Frigg, Kråkerøy – Fredrikstad, Kvik Halden – Østsiden, Lura – Sandnes Ulf, Lyngen/Karnes – Tromsdalen, Lørenskog – Strømmen, Mo – Mosjøen, Moss – Sprint-Jeløy, Os – Nest Sotra, Randesund – Start, Redalen – Raufoss, Skedsmo – Ull/Kisa, Sola – Vard Haugesund, Steinkjer – Levanger, Stord – Lysekloster, Staal Jørpeland – Egersund, Tillerbyen – Byåsen, Trott – Åsane, Træff – Ranheim, FK Tønsberg – Arendal, Ullern – KFUM Oslo, Vestfossen – Mjøndalen, Ørn Horten – Hønefoss, Herd – Aalesund 18.30, Mjølner – Finnsnes 18.30, Harstad – Sortland 19.00, Hødd – Spjelkavik 19.00, Kolstad – Verdal 19.00, Gran – Vålerenga 19.15, Fløya – Salangen 19.30.

Torsdag: (18.00): Bærum – Oppsal, Førde – Florø, Pors – Fram, Skeid – Lyn, Stjørdals-Blink – Nardo, Vidar – Haugesund.

Spilt tirsdag: Løten – Kongsvinger 0-4, Tynset – Orkla 3-1.