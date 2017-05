VIF ned 2000

Oslo

– Vi får ikke større publikum enn det vi fortjener, sier VIF-trener Ronny Deila til Dagsavisen.

Hadde Rosenborg

Han er overbevist om at trenden vil snu. Tallene er tydelige etter årets fire første hjemmekamper, men en betydelig faktor må tas med: I fjor hadde Vålerenga Rosenborg i andre seriekamp, noe som trakk opp snittet betydelig. Trekker vi vekk den kampen ligger VIF i praksis likt med fjorårssnittet etter fire kamper: 7000.

Les også: Impotente Vålerenga

Må vinne kamper

Vålerenga åpnet mot Viking både i fjor og i år og økte tallet på den kampen med 1000 tilskuere. I de tre neste har tallet vært under 7000, skuffende svakt for de fleste i VIF-miljøet.

Kampen mot Rosenborg i april i fjor trakk 15.146 tilskuere. Det er der Oslos eneste lag i Eliteserien burde ligget.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Setter i gang tiltak

Nylig hadde Vålerenga ide-dugnad blant samarbeidspartnere om hvordan man skal øke publikumstallene.

Forslagene var mange, men Terje «Henger’n» Helgerud oppsummerte kanskje enklest: «Laget først».

Med andre ord: Det er Vålerengas prestasjoner på banen som har størst effekt på oppslutningen.

– Det er helt opplagt. Vi skal bli et attraktivt lag å se på, vi skal underholde de som betaler for å se på. Der har vi ikke vært gode nok foreløpig, men vi ser på dette som et langsiktig prosjekt. I de tre siste kampene har vi hatt spillemessig framgang. Jeg er sikker på at vi blir bedre, sier Deila.

Større kamper

Ingen av motstanderne til nå har vært publikumsvinnere. Etter Kristiansund i 16. mai-kampen kommer Rosenborg og Strømsgodset til Ullevaal.

VIF-ledelsen vil ikke oppgi budsjettert snittall, men innrømmer at de ligger etter skjemaet. Første kamp på nytt stadion blir i september.

Aperopet: Vålerenga over hele verden

FAKTA PUBLIKUM

Snitt etter VIFs fire første kamper i år: 7037.

Motstandere: Viking (8559), Sandefjord (6778), Sogndal (5844), Stabæk (6968).



Snitt etter VIFs fire første kamper i fjor: 9036.

Motstandere: Viking (7573), Rosenborg (15146), Tromsø (7047), Start (6379).

Neste kamp: 12.5: Aalesund borte

Neste hjemmekamp: 16.5: Kristiansund