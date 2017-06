VIF misbrukte muligheten. Nå er norsk fotball uten topplag

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter landslagspausen skulle vi få se norske klubblag blomstre før midtsommeren vender mot vinter. På Ullevaal benket vi oss for å se Vålerenga gripe muligheten da det hadde sviktet for Rosenborg og Sarpsborg tidligere på kvelden. Men etter nitti minutter med flipperspillfotball var konklusjonen den samme: Norge har ingen topplag. Men vi har en rekke lag som domineres av det Freddy dos Santos lagde som boktittel om seg sjøl: "Mitt liv som ganske god fotballspiller".

Det åpnet jo så bra, sett med anonyme briller. Strømsgodsets sjokkåpning før to minutter var spilt kom etter en manøver som norske spillere prøver for sjelden. Et smart hælspark fra Bassel Jradi (Libanon) hadde akkurat den effekten som var tenkt. Bakoversparket mellom beina på Jonatan Tollås Nation havnet hos en helt fri Jonathan Parr. Og han hadde rutine nok til å se før han trillet ballen ned i høyre hjørnet.

Vålerenga hadde ikke den start-energien som Ronny Deila ønsket seg. Han brukte mesteparten av førsteomgangen til å jage spillerne framover. Men startpluggene virket ikke. Bård Finne var uvanlig anonym og Moa Abdellaoue traff ikke med løpene. Det var Christian Grindheim og Ernest Agyiri (for første gang fra start i år) som viste mest guffe. Og laget måtte altså klare seg uten en suspendert Ghayas Zahid.

Det er blitt et lite mysterium hvorfor Ronny Deila setter Herman Stengel på benken fra start, nesten uansett hvilke spillere som er tilgjengelig. Grunnen er at Deila har klokkertro på Magnus Lekven, og han har ikke glemt at Agyiri kanskje var den beste VIF-spilleren i treningskampene i vinter. Men det har gått mange skudd utenfor siden den gang. Det største formløftet er det Daniel Fredheim Holm som har hatt, han viser i glimt gammel storhet i sin jakt på gjennomspill. Og fikk altså en målgivende pasning registrert da han headet fram til Enar Jääger som sto for Vålerengas utligning. Og da Herman Stengel endelig fikk sjansen, leverte han kampens beste frispark fire minutter før slutt. Men keeper Espen Bugge Pettersen hang såvidt med.

Ville vi få se et annet VIF-lag etter pause? Eller skulle de fortsatt la et av ligaens svakeste bortelag (to poeng før denne kampen) få ha ballen overraskende mye. Kanskje dette skulle bli kvelden for nye favorittfall etter at både Rosenborg og Sarpsborg tapte sine kamper tidligere på kvelden? Lenge så det slik ut. Den mest synlige forskjellen var at backene Rasmus Lindkvist og Ivan Näsberg hadde byttet side. Ja, det skapte nytt liv på venstresida gjennom svenskens fart. Og etter ti minutters balltrilling fra Godsets side gjorde Herman Stengel seg klar. Da hadde Godset kommet til flere avslutninger enn VIF.

Johann Cruyff har sagt at en fotballkamp består av en rekke mislykkede forsøk og det laget som har færrest av dem, vinner. Denne kampen minnet oss om det utsagnet. Pasninger som slås feil, skudd som går i vilden sky, balltap som er vanskelige å skjønne.

Kampen hadde to potensielle toppscorere. Men Moa Abdellaoue og Marcus Pedersen er vel personifiseringen av norsk fotball akkurat nå. Det meste de prøvde på mislyktes. Og slik ebbet det ut uten noen vinner på Ullevaal også. Kanskje ingen av dem fortjente det.

PS. I pausen ble Vålerengas nye keeper Adam Larsen Kwarasey presentert til applaus fra VIF-Klanen og passende buing fra Godsets suppportere, selv om han var en viktig mann bak Godets seriegull i 2013.

KAMPFAKTA

Vålerenga - Strømsgodset 1-1 (1-1)

Ullevaal stadion: 8049 tilskuere

Mål: 0-1 Jonathan Parr (2), 1-1 Enar Jääger (18).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Kim André Madsen, Jonathan Parr, Strømsgodset.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Rasmus Lindkvist, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Christian Grindheim, Magnus Lekven (Daniel Berntsen fra 82.) – Daniel Fredheim Holm, Ernest Agyiri (Herman Stengel fra 57.), Bård Finne (Chidera Ejuke fra 85.) – Mohammed Abdellaoue.

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Christopher Vilsvik, Jakob Glesnes, Kim André Madsen, Jonathan Parr – Henning Hauger, Francisco Júnior – Tokmac Nguen (Kristoffer Tokstad fra 90.), Bassel Jradi, Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen (Marco Tagbajumi fra 79.).