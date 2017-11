VIF med bittert tap og mannefall

Oslo

Først gikk Martin Laumann Ylven i isen i Furuset Forum etter en hensynsløs takling av Robin Dahlstrøm etter drøye sju minutter og dermed spilte ingen av dem mer i denne kampen. Dommerne sendte Dahlstrøm til tidlig dusj og Ylven ble fraktet til garderoben med skulderen ute av ledd.

To minutter senere var det Vegard Aspehaug som ble liggende etter å ha blitt sendt i vantet av Phil Marinaccio. Sistnevnte fikk to minutter i utvisningsboksen.

- Alt for billig straff, sa TV2s ekspertkommentator Geir Hoff om den situasjonen. Dermed kan norsk hockey fortsette å diskutere spilleres sikkerhet og straffenivå.

Og før kampstart var det altså klart at kaptein Brede Csiszar og Andreas Stene ikke kunne bidra. Når kapteinen er tilbake, vet vi foreløpig ikke.

Ut i hundre

Storhamar gikk ut i hundre og prøvde å drepe kampen tidlig. Men det høye presset ga ikke scoring. De første fem minuttene var et stormløp der VIF kom knapt til noen avslutninger.

Men da Ylven ble taklet og VIF fikk spille i overtall i fem minutter, endret naturlig nok kampbildet seg. Vålerenga, som heldigvis hadde Morten Ask tilbake, fikk etablert et solid powerplay, men fikk ikke uttelling. Og det er slike perioder som må utnyttes hvis slike kamper som dette skal vinnes.

Heller ikke neste overtallsperiode ga uttelling, og dermed endte første periode målløs.

Fulgte hverandre

Vålerenga var best i midtperioden, men det var Storhamar som scoret først. Joakim Jensen fikk fatt i pucken bak mål og spilte opp Christian Larrivee som igjen scoret mot Vålerenga. Det var hans femtiende målpoeng mot VIF, i følge TV2s statistikere.

Men det var etter denne scoringen vi fikk se hva som bor i dette VIF-laget. Vi fikk se høyere press, større aggressivitet og bedre fart på skøytene. Storhamar ble passive. Og det var helt fortjent da Rasmus Ahlholm utlignet fra imponerende skrå vinkel. Tobias Lundtsrøm gjorde forarbeidet.

Men dette VIF-laget er ikke ekte VIF uten personlige feil i forsvaret. Helt unødvendig mistet man pucken rett til Patrick Thoresen, som bukket og takket og sendte Hamar-laget i ledelsen for andre gang.

Likevel kom Vålerenga tilbake da Tobias Lundstrøm styrte inn 2-2 etter et langskudd halvannet minutt før perioden var over. Da lignet denne kampen mer og mer på åpningskampen i Gjøvik fjellhall. Og sluttresultatet skulle bli det samme.

21 poeng skiller

Bittert for Vålerenga som gjorde en god kamp. For da Storhamar fikk sjansen i sluttfasen, satt scoringen der. Hampus Gustafsson ble spilt fri og hamret pucken inn bak VIF-keeper Steffen Søberg. Da gjensto det fire og et halvt minutt.

Vålerenga prøvde å svare igjen, men fikk utrolig nok ikke pucken over streken tross gedigne sjanser. Og det er nettopp den manglende evnen som gjør at Vålerenga nå ligger 21 poeng bak Storhamar, som er serieleder inntil runden avsluttes tirsdag kveld. Vålerenga vant skuddstatistikken 30-24. Det er ikke så ofte de gjør det mot Hamars stolthet lenger.

Storhamar slo Vålerenga i sjette kamp på rad, og vippet igjen en kamp i deres favør. I VIF-garderoben var det vareopptelling etter kampslutt. Når er Martin Laumann Ylven tilbake? Vi får kanskje svaret tirsdag.

PS. Sesongens største publikum ble stablet på plass i Furuset Forum. Omlag 1500 mennesker var innenfor og noen av dem måtte ta i bruk de provisoriske tribunene.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Storhamar 2-3 (0-0, 2-2, 0-1)

Furuset Forum: 1406 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (23.49) Christian Larrivée (Joachim Jensen), 1-1 (33.21) Rasmus Ahlholm (Tobias Lindström, Morten Ask), 1-2 (35.18) Patrick Thoresen (Hampus Gustafsson), 2-2 (38.16) Lindström (Joachim Sommer Nielsen, Ahlholm).

3. periode: 2-3 (55.26) Gustafsson (Lars L. Østli, Steffen Thoresen).

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min. Storhamar 5 x 2 min. og 1 x 5 min. (matchstraff).