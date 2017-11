Oslo

VALLE (Dagsavisen): – Jeg elsker Norge, sa Betos (29) til Dagsavisen rett etter at hun hadde kommet til landet i mars i år og sluttet seg til et Vålerenga bestående av spillere fra sju nasjoner: USA, Mexico, Australia, Danmark, Island, Sverige. Og Norge.

Motstander Avaldsnes utfyller det internasjonale bildet med sine mange spillere fra Brasil.

De forente nasjoner

– Vi liker å kalle oss «United Nations», sa Michelle Betos da hun ramset opp sine lagvenninner.

Når vi legger til at hun selv har spilt i ligaer i USA, Australia, Argentina, Kypros, Danmark og Norge skjønner vi at her er det spillere som ønsker å se seg rundt.

– Jeg kom til Norge fordi jeg hadde hørt om Vålerenga og deres ambisjoner, forklarer Betos om grunnen til at hun satte sine føtter på norsk jord for første gang for et drøyt halvår siden.

Voksende marked

– Jeg hadde fulgt Jenny i tre år og ønsket henne veldig hit, sier Vålerengas administrative leder Egil Jørgensen til Dagsavisen.

Han beskriver et internasjonalt marked for kvinnelige fotballspillere som har vært ganske oversiktlig, men som nå vokser.

– Vi fikk veldig mye nytt inn foran denne sesongen, vi har mange kontakter rundt i verden. Nå blir utfordringen å skape kontinuitet, sier Jørgensen.

Ti nye spillere kom inn foran denne sesongen og de fleste av dem er ansatt i Vålerenga.

– De er alle veldig klare på at de er her for å gjøre en jobb, de er profesjonelle. Da er det også et krav til dem fra klubben. Åtte av spillerne utpå her spiller fotball på heltid, de øvrige har skole og jobb ved siden av, sier Jørgensen når han teller opp spillerne på treningen denne kvelden.

Lønningene er også differensiert. Å sette sammen et kvinnelag er et puslespill. Trenere og spillere i Vålerenga hadde kommet og gått.

Da dagens trener Kjell Gustad overtok midt i fjorårssesongen, var et av kravene hans at det skulle bygges kontinuitet. Nå er klubben i gang med å fornye avtaler, men trøkket settes inn etter cupfinalen.

Får opp egne talenter

Så er det like viktig for klubben å utvikle egne spillere fra ungdomsavdelingene, noe de også har lykkes med. Klubben produserer spillere for aldersbestemte landslag.

At laget er i tidenes første cupfinale for et kvinnelag i Vålerenga, er bekreftelsen på at mye har lykkes.

– Men vi kjenner at vi har et større potensial. Det har tatt tid å bli kjent og skape samhandling, sier lagets islandske kaptein, Gunnhildur Jonsdottir.

Avaldsnes kaller seg «rebellen» i norsk kvinnefotball. – Og det skal vi fortsatt være, sier sportslig leder Ove Arnesen til Dagsavisen.

Laget fra et lite tettsted på vestlandet har ambisjoner om å bli topp ti i Europa. De er ikke fullt så internasjonale som Vålerenga, men de har fire brasilianere i stallen. De påberoper seg til og med å ha skapt verdens første kvinnelige fotballspiller, Birgit Bjørnstad, på 1920-tallet, men garanterer ikke riktigheten av det.

"Vi ønsker å skape et fargerikt fotballag, med verden som vindu. Dette er stedet hvor brasiliansk samba og amerikansk rythm & blues møter nordisk kraft", heter det på klubbens hjemmeside.

Vålerenga har ikke slått dem på fire år. Men trener Kjell Gustad er ganske klar på at det vil skje lørdag. Hjemmetapet 0-1 på intility arena i høst var flatterende. Keeper ble utvist og VIF måtte spille nesten hele annen omgang med ti spillere.

Nå har anledningen kommet. Avspark i Telenor Arena 16.00.

FAKTA

Sist Vålerenga slo Avaldsnes var 20. oktober 2013, seier 3-2.

Siden har lagene møttes åtte ganger, Avaldsnes har vunnet alle.

I seriespillet i år ble det 1-2 tap i serieåpningen i april borte og 0-1 i september hjemme.

Avaldsnes har spillere fra USA, Australia, Brasil og Norge.

Vålerenga har spilere fra USA, Australia, Mexico, Sverige, Island, Danmark og Norge.