VIF-jentenes rekordforsøk

Om fire dager skriver Vålerengas kvinnelag klubbhistorie når de for første gang skal spille en cupfinale. I klubbens 104-årige historie er det bare gutta som har nådd cupfinaler. De har vært der seks ganger og har vunnet fire av dem, i 1980, 1997, 2002 og 2008.

Kommentar: Der Vålerenga er en vinner

Vinne tribunekampen

Nå mobiliserer Klanen for at det skal bli publikumsrekord på en cupfinale for kvinner i Telenor Arena førstkommende lørdag.

I 2011 var det 7.648 tilskuere inne i arenaen under finalen mellom Stabæk og Røa. De to siste årene har det vært drøyt 5.600 tilskuere på plass.

Gratis adgang

Lørdag er det gratis adgang for alle som vil se fordi Thon hotels og Rema 1000 har gått inn som sponsorer og dekker alle billettene.

Vålerenga har gjort sin beste sesong i Toppserien etter at de rykket opp. Men 34 poeng ga bare 7. plass etter 2–5 for LSK Kvinner i siste serierunde. Et flatterende resultat i en kamp Vålerenga dominerte lenge. Det var nettopp LSK Kvinner VIF slo i semifinalen som skaffet finaleplassen.

Der møter de Avaldsnes, laget som tok sølv i ligaen og som slo Vålerenga i begge årets seriekamper, 2–1 i den aller første vårkampen og 1–0 på Valle, i en kamp som var helt jevnspilt.

Unge Emilie Libakken Østerås har fått lungebetennelse og er tvilsom i stallen, ellers er alle klare.

Og både cupfinalesang og video er innspilt.