Oslo

Før helgens runde hadde VIF 2 seks poeng ned til Brumunddal og Finnsnes i kampen om å holde seg i 2. divisjon. To av lagene ville rykke ned. Til alt overmål skulle også Finnsnes og Brumunddal møtes i Troms. Med andre ord ville laget som vant den kampen fremdeles ha en mulighet til å berge plassen dersom Kjelsås slo VIF 2. Og det skulle bli dramatisk helt inn.

For etter en drøy halvtime tok både Kjelsås og Finnsnes ledelsen, dermed var håpet for alvor tent i nord, men i løpet av tre minutter tidlig i andreomgang scoret Brumunddal to ganger og dermed var det de som lå an til å kunne kjempe om plassen i siste serierunde.

Samtidig slet VIF 2 med å skape store muligheter på et solid Kjelsås som til slutt vant 1-0. I det sluttsignalet gikk på Grefsen Stadion stod det fremdeles 1-2 i Finnsnes, men på overtid kom utligningen som sørget for at siste rest av spenning forsvant.

– Vi har hele tiden forholdt oss til at et av lagene kommer til å ta seks poeng på de to siste og at vi derfor måtte gjøre jobben selv, sa VIF 2-trener Gard Johan Holme til Dagsavisen før resultatet fra Finnsnes var bekreftet.

Da bekreftelsen kom kunne han slippe jubelen løs.

– Det er viktig for Vålerenga. 2. divisjon er en god arena. Du kan se spillere som Bård Finne og Herman Stengel som har spilt for oss kommer tilbake i Eliteserien og preger kamper. Samtidig som unggutta får god matching, sier han.