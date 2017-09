Oslo

– Det er jo hyggelig.

Sånn omtaler Oslos byrådsleder Raymond Johansen brevet han nettopp har fått fra kommunalminister Jan Tore Sanner.

I brevet inviterer Sanner til samtaler om å løfte Oslo Sør. Nå rett før valget vil alle løfte Oslos problemfylte sørligste hjørne.

– Men dette er noe helt annet enn det regjeringa gjorde i Groruddalen, sier han.

– Der kutta regjeringa, mens vi har trappet opp.

– Er du redd for at Sanner lover ting nå i valgkampen, og så kommer med småtteri når pengene skal på bordet?

– Vi opplevde det i forbindelse med groruddalssatsinga. Er de anstendige, så bidrar de som de har sagt. Men det var de ikke forrige gang. Så vi er ikke sikre, svarer han.

Bakgrunn: Nå vil regjeringen gi nye penger til Oslo sør. Men de vil ikke si hvor mye.

Store løfter, ingen penger

Sist torsdag var nevnte Sanner og statsrådskollega Anniken Hauglie. Der møtte de Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand og lovte storsatsing i Oslo sør. Men løfter som kommer halvannen uke før valgdagen og som ikke inneholder konkrete pengesummer bør man kanskje være litt skeptisk til.

– Vi vil legge betydelige penger på bordet, men først må vi vite hva vi skal bruke pengene på, sier Raymond Johansen nå, som et slags ekko av Sanner fra forrige uke. – Hele suksessen i Groruddalen var at innbyggerne ble lyttet til og tatt på alvor. Sånn vil vi det skal være også i Oslo sør. Da må vi høre på innbyggerne og få vite hvor skoen trykker før det settes i verk tiltak. Behovene på Holmlia kan godt være annerledes enn på Bjørndal. Men vi kommer til å legge penger inn i budsjettet som vi jobber med nå.

– Kan du antyde hvor mye?

– Nei, det vil jeg ikke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Spleiselag

– Hvis det kommer penger til Oslo sør som de finansierer sammen med oss, så er jo det bra. Men hvor mye det kommer aner ikke vi, men vi kommer til å satse mye uansett.

Johansen sier at fremdriften er omtrent som følger: Først skal det gjøres en områdeanalyse. Så følger en områdeplan, som igjen fører til konkrete områdeløft på Mortensrud, Bjørndal, Holmlia eller der behovene er størst.

– Rekkefølgen på dette er jævlig viktig. Det dummeste er å kaste en masse penger etter tiltak som de som bor der ikke vil ha. Det er verden full av, sier han.

Byrådslederen legger til at de har brukt halvannen milliard på Groruddalen.

– Da skal du være ganske sikker på at den måten du bruker penger på er den riktigste, sier han.

Vil styre selv

Johansen insisterer også på at arbeidet skal ledes fra rådhuset.

– Oslo er min by. Jeg er politisk leder i Oslo, Sanner er leder for landet. Men det er ikke negativt at regjeringa vil satse i Oslo sør. Vi er i hvert fall interessert i å ha et betydelig løft, sier han.

Les også: Oslo Ap: – Hva er dette for noe?