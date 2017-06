Vender hjem til VIF – igjen

Oslo

Stene blir klubbens første nysignering denne sommeren og kommer fra Timrå som spiller i Allsvenskan (Sveriges nest øverste nivå).

Andreas Stene spilte i Vålerenga helt frem til han reiste til Canada i 2010. Året etter vendte han hjem og signerte for Sparta Sarpsborg. Der ble han værende i tre sesonger før han på ny dro på seg Vålerenga-drakta i 2014.

Deretter ventet to sesonger i Allsvenskan for Mora og nå sist Timrå, der han gjorde 14 poeng på 50 seriekamper.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Stene står oppført med 14 poeng på 74 landskamper for Norge og er nå for tredje gang klar for Vålerenga.

Vålerenga fikk også nylig på plass en kontraktsforlengelse med svenske Rasmus Ahlholm.