VALLE (Dagsavisen): Vålerenga har bokstavelig talt søkt verden rundt for å finne kjøper av stadionnavnet. De landet på Galgeberg. Hos teknoligiselskapet Intility.

– Ja, med liten i, sier administrerende direktør Andreas Hisdal til Dagsavisen.

Men vil supporterne gå rundt og si at de skal på kamp på intility?

– Det gjenstår jo å se. Selv har jeg problemer med navneskifter, jeg kaller jo eliteserien for Tippeligaen ennå, sier Klanens talsmann Erling Rostvåg til Dagsavisen.

Ingen krise

Mannen, som konstant går rundt med capen «Krise» på bremmen, bruker ikke det begrepet om den nye avtalen alle i VIF-miljøet har ventet spent på.

– Jeg vet at avtalen er veldig god for Vålerenga. Og når diskusjonen om salg av stadionnavn eller ikke, var lagt død, er dette en god løsning. Det er positivt at selskapet faktisk er lokalt og de skal også ha kreditt for å ha kontaktet supporterne underveis i prosessen, sier Røstvåg.

60-70 millioner?

Den økonomiske rammen blir ikke offentliggjort, men VIF-direktør Erik Espeseth har tidligere antydet 6-7 millioner årlig for stadionnavnet. Denne avtalen er tiårig.

– Ja, vi er veldig fornøyd, sier Erik Espeseth til Dagsavisen.

Han tror det hadde vært vrient å få solgt navnet hvis «Vålerenga stadion» hadde vært et hundre år gammelt begrep, slik man ser i utlandet at tradisjonsrike navn er vanskelige å rokke.

Bedre enn Russland

Men Vålerengas nye hjemmebane hadde ikke noen navn ut over det altfor kronglete «Vålerenga kultur- og idrettspark».

– Det er mye bedre å få en slik avtale enn om en russisk oligark, Red bull eller et kinesisk selskap hadde kjøpt det, sier Rostvåg.

Det er første arenanavn Intility kjøper og det er en tung investering for dem.

– Men vi liker Vålerengas profil, samarbeidet med andre Osloklubber og lagbyggingen vi identifiserer oss med, sier Hisdal.

– Det er en hvit logo med innslag av blått, også sånt er viktig for oss, sier Rostvåg.

Visste ikke

Mens avtalen ble presentert, trente VIF inne på arenaen. Avtalen har vært holdt godt hemmelig.

– Hva ble navnet, spør Ronny Deila når vi entrer innsiden av «Intility».

– En viktig og stor avtale for klubben, sier en åpenbart tilfreds Deila i solskinnet på stadionet med helt nytt navn.