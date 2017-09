Veldig store småhus, og andre pussigheter fra kveldens bystyremøte

Oslo

Dagens bystyremøte var vel ikke akkurat det våre folkevalgte ønsket seg mest av alt. Landet står og vipper mellom høyre og venstre, mellom fortsatt borgerlig regjering eller et nytt rakleverk av sosialdemokrater, bønder og kristenfolk. Blir det Erna eller Jonas? Fortsatt Sylvi som integreringsminister eller skal Rødt komme inn som støtteparti for makta? Nasjonen står ved et veiskille! Så, i dag skal vi diskutere småhus på Smestad, eplehager på Grefsen og bevaring av Ekebakken i bydel Ullern.

Det var dermed en nokså motvillig gjeng som samlet seg i bystyresalen i Oslo rådhus i kveld.

Samtidig skulle møtet markere den foreløpige slutten på en lang og veldig irriterende kamp. Den om det de så misvisende kaller småhusbebyggelsen på Smestad og Nedre Grefsen.

Men akkurat det må vi komme tilbake til. Først: Litt spørretime!

Jepp, bystyremøtene åpner alltid med en times tid for spørring. Det betyr at alle opposisjonspartiene får stille hvert sitt retoriske spørsmål til en sittende byråd, i det håp om å sette vedkommende fast, få den til å si noe dumt, eller bare å vise for alle hvor slemme og dumme byrådene er.

Partiene får hver sin spørretid, sånn nogenlunde sortert fra størst til minst. (kjipt det, minipartier som aldri får spurt om noe som helst!) Dermed var det Høyres Saida Begum som fikk åpne ballet. Begum er skolepolitiker og foretrekker å stille spørsmål til skolebyråd Tone Tellevik Dahl. Dagens spørsmål var om den største «skolemyten», nemlig den om at Osloskoler pleier å ØVE før kartleggingsprøver.

Høhø. Det skulle jaggu tatt seg ut. Tilsynelatende har ikke Tone Tellevik Dahl barn i skolepliktig alder, for hun svarte klart avvisende på det spørsmålet, og bekreftet også for sikkerhets skyld at det ikke er sånn at mange barn fritas for kartleggingsprøver for å sikre skolene bedre resultater. Neida. Skjer aldri. Er du gæærn.

Neste spørsmål var fra Guri Melby, Venstres tidligere kultur- og idrettsbyråd (som tross partiets størrelse av en eller annen grunn fikk lov å stille spørsmål). Hun var sint for at bystyrepolitikerne måtte lese i avisa at Jordal Amfi kan bli forsinka.

Byråd Geir Lippestad svarte at han hadde informert komiteen allerede i mai. Rina Mariann Hansen gikk opp på talerstolen og forklarte i det vide og det brede om hvilke dispensasjoner Vålerenga måtte få fra ishockeyforbundet for å kunne spille i Furuset Forum. Der må man nemlig både ha vant, internett og omtrent dobbelt så mange sitteplasser som det bor folk i den aktuelle bydelen på plass før man kan spille hockey. Byråden så ut til å tro at det kom til å løse seg.

Den evig taletrengte Carl I. Hagen stilte et langt og velformulert spørsmål om en gammel dame han hadde lest om i avisen, som ikke fikk sykehjemsplass til tross for at hun var gammel, og lurte på om byråden ville innføre alder som kriterium for den slags.

Byråd Inga Marte Thorkildsen gikk på talerstolen og forklarte at de brukte skjønn.

Den minst like taletrengte Odd Einar Dørum gikk på talerstolen for å snakke pent om skjønn, og fortelle artige anekdoter fra et langt liv i politikken.

Jadda.

Rødt stilte spørsmål om havnearbeiderne og piratflagg i Oslo havn. Venstre (nå igjen? Hva foregår?) stilte spørsmål om byutvikling, etter alt å dømme av to grunner:

1: Å tjuvstarte den store debatten om byutvikling som skulle komme seinere.

2: Å coine hans slagord for dagen:

Vel, Espen, jeg har slått opp, og det viser seg at akseptabelt faktisk er et synonym til godt nok. Det betyr faktisk akkurat det samme. Men for Venstre er vel ikke det heller godt nok.

Uansett.

Tidligere på dagen hadde byrådspartiene sendt ut et brev. Et viktig brev. Faktisk et brev hvor de varslet at behandlingen av kommuneplanen for Oslo skulle utsettes.

Kommuneplanen er et av de aller viktigste dokumentene bystyret driver med. Der legges langsiktige og store planer for hvordan byen vår skal se ut i framtida. I 2015 kom den forrige, rett før det nye byrådet tok over.

Problemet med kommuneplaner er at de er så lange og store at nesten ingen leser dem. Så hvis det står noe dumt/slemt/ondt i en kommuneplan, så er sjansen ganske stor for at vedkommende som rammes ikke legger merke til det før gravemaskina står i hagen deres og Raymond skriker FLØTT, VESTKANTPAKK, med megafon fra taket. Det var kanskje ikke akkurat det som skjedde etter kommuneplanen i 2015, men det var i hvert fall sånn at den planen inneholdt en del ting om utvikling av områdene Smestad og Nedre Grefsen som mange ikke likte. Særlig ikke de som bor der.

Utbygging, fortetting og høyblokker ble den store skrekken for de fine nabolagene. Og nå har Høyre, Venstre, Frp og KrF bestemt seg for å kjempe småhusbebyggelsens sak, mot det rødgrønne byrådet.

Nei, forresten, mot kommuneplanen som det blå byrådet vedtok i 2015. Men siden de ikke fikk med seg hva de vedtok, så virker det rimelig å ta tak nå i stedet.

Vel, akkurat det siste er jo fair. Både Venstre og Høyre innrømmet storsinnet at de hadde bæsja på spaden (bare i mer parlamentariske termer, selvsagt) den gang da, og at nå ville de rette opp.

Spørsmålet var hva Rødt ville gjøre! Det lille partiet på ytre venstre fløy er jo på vippen. De kan dermed tvinge byrådspartiene i kne om de vil.

Dermed var det mye møter, mailer, snakking og prating bak lukkede dører i starten av denne uka. Og først i timene før bystyremøtet ble det klart: Rødt og byrådspartiene hadde funnet sammen i et slags kompromiss. Resultatet: Utsatt kommuneplan. Og nye konsekvensutredninger, både av Smestad og Nedre grefsen, men også områder som ligger mer i Rødts kjerneområder: Ryen/Manglerud. Lindeberg. Og Oppsal.

Alle fornøyd? Neida. Ikke høyresida, for de er fortsatt bekymra for rasering av småhusbebyggelsen.

(Og bare så det er sagt, når de sier småhus, så mener de i betydningen «ikke blokker». Vi som eventuelt måtte regne mange av Smestad-villaene som nokså store får bite det i oss. Småhus er småhus!)

Avtalen betyr tross alt ikke at det ikke skal fortettes. Bare at de stakkars barna på Smestad som alltid må be foreldrene sjekke om Raymond gjemmer seg under senga før de skal sove, de kan få noen år til på seg.

(Grunnen til utsettelsen er forresten ikke i det hele tatt politisk dealing altså. Neida. Ikke i det hele tatt. Det er bare at det de har fått inn så mange høringsuttalelser, og dessuten så har befolkningsprognosene for Oslos vekst kanskje forandret seg litt, så det er heeeelt nødvendig å bruke lengre tid, og har ingenting med forhandlinger å gjøre)

Og ennå var ikke spørretimen ferdig! Nei, faktisk så var bystyremøtet i dag et funn! Vi fikk høre om fritidsklubben med det uvanlig upassende navnet Bush, på Holmlia, som de rødgrønne visstnok vil kommunalisere, til Høyres høylytte motstand. Når jeg skriver «visstnok» er det fordi Raymond Johansen ble stilt til veggs om dette av Høyres James Stove Lorentzen, men Johansen visste åpenbart ingenting om saka.

Men Høyre var gira på dette, og Eirik Lae Solberg tok ordet. «Er dette en del av byrådets systematiske undergraving av private initiativ?», fulgte han opp. Raymond doserte at han ikke egentlig var mot private initiativ, i hvert fall så lenge de var ideelle, men gjentok at han dessverre nok måtte komme tilbake med et skriftlig svar seinere.

Til slutt tok jaggu Carl I. Hagen ordet med et forsøk på å spille Johansen ut på sidelinjen med et aldri så lite retorisk triks: «Hvordan i all verdens rike kan man få ideen at dette skal kommunen overta?» (Og jadda, Raymond måtte igjen forklare at ... dette måtte han nok komme tilbake til. Det blir uansett litt interessant, da!)

Andre høydepunkter:

Da Camilla Wilhelmsen fra Frp argumenterte for å ikke regulere om en båtopplagsplass på Sjølyst. For det første var det artig at omtrent halve høyresida har eller har søkt om båtplass på den eksklusive båtplassen i Oslo vest.

For det andre var det morsomt, etter at Aps Nadeem Butt hadde påpekt at tomta kunne brukes til noe godt for almennheten i stedet for noe eksklusivt for de få. Frps Wilhelmsen forklarte da sporenstreks at dette var overhodet ikke bare for de få. Du skjønner, portene er åpne. «Alle kan komme inn og se på de flotte båtene», som hun så vakkert sa det.

Men så var det tilbake til såkalte småhus. Vi fikk lære at Arbeiderpartiet mener at høyrepartiene bare foreslår endringer fordi det er valgkamp. (Selv om det strengt tatt ikke er Høyre og Frp som setter opp kjøreplanen for bystyremøtene).

Vi fikk høre at de stakkars innbyggerne på Smestad og Nedre Grefsen er redde.

Vi fikk høre følgende absolutt fra Arbeiderpartiets Victoria Evensen:

... Vi fikk høre venstresida beskylde Fremskrittspartiet for å alltid gi dispensasjoner til alle mulige utbyggingssaker.

... Vi fikk høre Fremskrittspartiet forsvare seg med at de bare hadde gitt dispensasjon til noe småtteri, som verandaer, brygger og trippelgarasjer.

... og vi fikk høre at Høyres Elin Horn Galtung har sitt på det tørre, også i spørsmål om utbygging av veldig store småhus.

... I saken om Holmenkollens status som nasjonalanlegg for ski, nordiske grener fikk vi høre Rune Gerhardsen bruke opp et helt innlegg på artige anekdoter om hvordan skiskyting foregikk da han var ung, uten at noen helt oppfatta hensikten med innlegget.

... i saken om automatisk trafikkontroll i 30-soner fikk vi høre Odd Einar Dørum bruke opp et helt innlegg på artige anekdoter om hvordan hvilke trafikksikkerhetsendringer han fikk vedtatt i sin ungdom i Trondheim, uten at noen helt oppfatta hensikten med det heller.

Faktisk var det så mye veltalenhet og gode anekdoter i dagens bystyremøte at det enkleste nok er å oppsummere det hele som en graf:

Men jaggu var dem ferdig til klokka åtte, likkavæl!