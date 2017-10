Vedtok riving

Oslo

Høyres bystyrerepresentant og fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall er imot rivingen, og har spurt Byantikvaren om hva de synes.

Hun fikk svar før bystyremøtet, hvor kun Høyre og Rødt stemte imot forslaget.

«Dælenenga er det best bevarte av Oslo kommunes tidlige hovedanlegg for idrett, og ingen tilsvarende anlegg kan fortelle utviklingshistorien om folkeidretter og folkehelse nær like godt», står det i svaret fra Byantikvar Janne Wilberg.

Videre skriver hun i svaret til von Hall:

«Av andre slike anlegg fra før 2. verdenskrig med både klubbhus og den sentrale baneflaten bevart finnes kun Jordal stadion, men klubbhuset her er noe yngre, anlegget er mer forvansketsom følge av de senere års riving og utvikling, og koblingen til arbeiderhistorien er ikke like sterk som på Dælenenga. Industrimiljøet langs Akerselva og den tilliggende arbeiderbydelen Grünerløkka med det fredete Birkelunden danner sammen med Dælenenga et helt miljø av særs høy kulturminneverdi. Også når det gjelder å få inn idrett og folkehelseperspektivet i skoleverket var Grünerløkka skole med Dælenenga et pionéranlegg. Dælenenga er derfor etter vår vurdering et unikt anlegg».

Også Riksantikvaren har protestert på byrådets vedtak.

Oslohistorie

– Dessverre har bystyret begått en grov feil når de nå har stemt for å rive så verdifull Oslohistorie. Det er trist, sier von Hall til Dagsavisen.

– Riksantikvaren har protestert på byrådets vedtak, og Høyre håper Riksantikvaren i dette tilfellet får gjennomslag og at vedtaket blir opphevet, sier hun videre.

Etter planen og bystyrevedtaket kunne rivingen og bygging av ny flerbrukshall startet ganske umiddelbart. Men nå blir hele prosessen minst ett år forsinket.

– Vi i Høyre vil at en ny flerbrukshall bygges i tilknytning til ishallen. På den måten vil det ikke være nødvendig å rive klubbhuset, og prosessen ville ikke blitt forsinket, sier hun.

– Høyre er opptatt av at idretten får en flerbrukshall i området. Det er fullt mulig å få til i kombinasjon med den eksisterende ishallen. Dælenenga kan til og med få en ny flerbrukshall raskere med Høyres forslag, sier Høyrepolitikeren.

Hun mener at selv om Riksantikvaren og Byantikvaren har protestert på rivingen, er det mulig å komme i gang med arbeidet raskt.

– En innsigelse fra Riksantikvaren vil ta lang tid å behandle. Med Høyres forslag kan Kultur- og idrettsetaten starte arbeidet med flerbrukshallen umiddelbart. Høyre mener det er en bedre løsning for idretten og Oslo. Hvorfor rive viktig Oslo-historie når det uten problemer finnes et alternativ for idretten? Idretten får til og med større idrettsflate når det gamle klubbhuset pusses opp. Dette arealet kommer i tillegg til flerbrukshallen, sier Pia Farstad von Hall.

OL I 1952

OL i 1952 hadde sju konkurranseanlegg i Oslo; Jordal Amfi, Bislett stadion, Dælenenga idrettsplass, Holmenkollbakken, Holmenkollen–langrennsanlegget, Rødkleiva og bobsleighbanen ved Frognerseteren. Det aller meste av dette er revet eller kraftig omdannet, og Dælenenga er det siste som kan oppleves noenlunde slik det fremsto den gang, med bygning og idrettsflate bevart.

Dælenenga ble ikke bygget til OL, men ble benyttet i forbindelse med ishockey-kampene under lekene.

Enkelte andre bygg tilknyttet OL 1952 er bevart i noe ulik grad; Sogn studentby, Hotell Viking (Royal Christiania), som nå gjennomgår en total oppussing, tre blokker ved Ullevål sykehus og en blokk i Iladalen.

– Dette handler om gammel Oslohistorie, og det er trist om dette anlegget på Dælenga skal bli borte. Dette er et bygg vi bør ta vare på, sier hun.

– Byrådet har forsømt seg i denne saken, sier von Hall.

Dårlig forfatning

Klubbhuset er i dårlig forfatning, og trenger en skikkelig oppgradering.

– Dette er en kostnad Høyre gjerne er med på, sier hun.

Byråd for kultur- og idrett, Rina Mariann Hansen (Ap) er redd Riksantikvarens innsigelser vil skape forsinkelser for flerbrukshallen.

– Høyres variant vil rive en ishall som er i god nok stand til å brukes i overskuelig framtid. Det er dårlig ressursbruk å rive fungerende bygg, den hallen Høyre foreslår vil i tillegg være mye dyrere enn det vi har foreslått, sier byråden.

– Dælenenga har vært grundig utredet, og vi mener vi får den beste løsningen for idretten og området med å rive det gamle klubbhuset. I prinsippet var alle byråkratiske hindre ryddet av veien. Men nå må vi vente på Riksantikvaren. Den prosessen kan ta tid, sier Rina Mariann Hansen.

– Saken skal til mekling mellom oss og Riksantikvaren hos Fylkesmannen. Blir vi ikke enige der, blir det opp til kommunaldepartementet å stadfeste dette. Jeg føler at vi har gode kort på hånden, sier byråden.

– Oslo er desperate etter nye idrettsanlegg, og særlig på denne kanten av byen. Noe jeg tror staten har forståelse for, sier hun til Dagsavisen.

Oslo ligger langt etter landsgjennomsnittet når det gjelder idrettsanlegg.

– Den beste måten å hedre gamle idrettsanlegg på er å oppgradere dem sånn at det fortsatt blir mulig å drive idrett der. Etter 18 år med Høyrestyre i byen er det et enormt etterslep på idrettsanlegg. Dælenenga er et av områdene som har måttet vente altfor lenge. Til slutt måtte noen skjære igjennom, avslutter byråden.