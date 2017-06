Vedtok revidert Oslobudsjett

Oslo

Et enstemmig bydelsutvalg (BU) i Søndre Nordstrand vedtok å be bystyret om å slette gjelda på 46 millioner kroner.

Ikke enig

Men bystyret var ikke enig i bydelsutvalget. Forslaget falt under behandlingen av revidert Oslobudsjett. Kun Rødt stemte for forslaget.

Det er i opprinnelig budsjett for 2017 budsjettert med inntekter på 450 mill. fra eiendomsskatt på bolig. Av forsiktighetshensyn ble det ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verk og bruk, kraft og tele, tomter) i budsjettet for 2017.

Det ble imidlertid også utskrevet eiendomsskatt på annen eiendom ved utgangen av februar i år. Som en følge av det, foreslår byrådet å oppjustere budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt med 750 millioner, fra 450 millioner kroner til 1.200 millioner kroner, står det saksfremlegget.

Mer penger til norsk for innvandrerkvinner

Bystyret vedtok også enstemmig å gi KIA (Kristent Interkulturelt Arbeide) 1,2 millioner kroner til norskopplæring for innvandrerkvinner.

Enstemmig var oså forslaget om å gi Kirkeveien videregående skole de 400.000 kronene de trengte for å få budsjettet i balanse.

Moxnes: - Sløsing ikke årsaken

Rødts Bjørnar Moxnes tok ordet flere ganger under behandlingen av revidert, og talte bydelens sak.

– Underskuddet har ikke kommet av sløsing i øst og vest. Underskuddet har kommet fordi bydelen gjennom mange år har blitt underfinansiert, sa han fra bystyrets talerstol.

– Det er vel og bra at politiet nå setter inn ekstra ressurser i bydelen. Men hva med å forebygge?, spør han.

Bydel Søndre Nordstrand har store utfordringer, og 26 prosent av barn- og unge lever under fattigdomsgrensen. De har også måttet kutte ned på flere lovpålagte tiltak, på grunn av mangel på penger.

– Skal snakket om et bydelsløft bli mer enn tomme løfter, må det penger til. Et grep er å slette gjelda, sa Moxnes.

Også flere andre bystyrerepresentaner støttet Moxnes om at bydelen trenger et realt løft, men var ikke enige i å slette bydelens gjeld.

Krever hjelp fra Stortinget

Arbeiderpartiet i BU gikk inn for gjeldsslette, men fikk ikke hjelp av partikollegene i bystyret.

– Fra Aps side er det slik at alle bydeler må behandles likt, og at de selv må dekke inn merforbruket, sa leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen under bystyrets behandling av revidert budsjett.

Jacobsen er for et skikkelig løft for Oslo Sør. Men han mener de trenger hjelp fra annet hold.

– Bystyret trenger hjelp av Stortinget for å få til dette, sa Jacobsen.