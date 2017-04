Vår og bypåske

Oslo

Se guide under saken

Mange av Oslos museer holder åpent i påsken. Dermed skulle det være mulig å finne på noe også for deg som blir i byen og lar fjellet være. På Norsk Folkemuseum har de godt besøk i påsken.

– Dette er vår nest beste periode, etter jula, med 15.000 besøkende fordelt ut over påsken. Dette er over flere dager, så ingen skal være redd for å stå i kø, sier program- og kommunikasjonsrådgiver Jon Ilseng ved Norsk Folkemuseum.

Det er flere aktiviteter i museet på Bygdøy. På Trøndelagstunet kan barna steke pannekake og male påskeegg. Også fjøset er åpent, så man kan komme inn og hilse på husdyrene. Men det er krimgåten som er trekkplasteret.

Påskekrim

– I år har vi igjen Kriminell Påske, som vi har hatt en del år. Vi er ekstra godt fornøyde med krimhistorien fra virkeligheten, som skal løses. Det er drapet på en prest i 1579, skrevet av Lars Mæhle. Vi gleder oss veldig til å se hvordan det funker. Vi lager nytt opplegg hvert år, med en ny krimgåte. Det er en pågående aktivitet dagen igjennom, med oppgaver man skal løse. I år er det litt sen påske og det er fint for oss, legger Ilseng til.

Tradisjon

– Krim hører påsken til, det samme gjør eggmaleverksted. Men pannekakeverksted der barna lager sine egne pannekaker?

– Noen vil kanskje hevde at dette ikke er helt påsketradisjon, men det er vi ærlige på, sier Ilseng.

– Men det er deres egen påsketradisjon?

– Vi har hatt disse verkstedene i mange år. Det funker rett og slett, sier Ilseng.

– Det er en grunn til at folk kommer. Det er digg å være ute, sier Ilseng.

Museet holder åpent hver dag i påsken.

Det er flere museer i Oslo som har barneprogram i påsken. På Arkitekturmuseet kan man la seg inspirere av eggets form og bygge modeller av hus for mennesker, kyllinger og andre dyr.

Atelier

På Nasjonalgalleriet er det påskeatelier hvor du kan trykke enkle, fantasifulle former med silkerammer, stempler og farger. Ekebergparken holder åpent og fra skjærtorsdag blir det drop-in påskeverksted i Hakkespettene aktivitetshus.

På Teknisk museum er det også åpent i påsken. I Makerspace vil det være et kreativt påskeverksted hvor hele familien kan kose seg og lage påskedekorasjoner.

I Invisible Exhibition kan du for eksempel utforske et rom i totalt mørke eller dere kan sjekke ut Vitenshow og ta en titt i Planetariet.

En kort påskeguide til byaktiviteter

Konsert

Lady Moscow

Bandet stiller strømløst på Rockefeller. Det går i en blandings av country, rock, balkan og jazz.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Onsdag

Karpe Diem

I 2014 kåret Dagsavisens Nye Takter Norges alternative nasjonalsang. På 9. plass finner vi «Påfugl». Om sangen skrev jeg: «Karpe Diem, Chirag Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid, er hele Norges favorittrappere og hadde i 2012 allerede hatt en rekke hits, mottatt priser og høstet stor albumsuksess. Duoen er blitt motvillige posterboys for vellykket integrering og kan nok provosere en del på den brune høyrekant. Det alene er grunn god nok til å lage en sang som «Påfugl».»

Hvor: Oslo Spektrum, Sonja Henies pl. 2

Internett: oslospektrum.no

Når: Torsdag

Isaiah Rashad

Rapperen fra Tennessee gir ut plater på selskapet til Kendrick Lamar. Albumet «The Sun’s Tirade», med gjesteopptredener fra blant andre Lamar, Jay Rock og SZA, nådde 17. plass på Billboard.

Hvor: Parkteatret, Olaf Ryes pl. 11

Internett: parkteatret.no

Når: Onsdag

Klubb

Påskesprang

En spesial av Sidesprang det her. Alexander Nerayo og Eirik Tillerli lover ting som Drake, Cashmere Cat, DJ Q, Nora Collective, Charly XCX, Tory Lanez, So Shifty, Rihanna, Dårlig Vane, Mura Masa og Young Thug.

Hvor: Blå, Brennerivn, 9c

Internett: blaaoslo.no

Når: Langfredag

Bypåske-festivalen

Hos Jaeger er det bypåske som gjelder og de arrangerer derfor en egen festival. Onsdag er det Young Marco som skal til pers. Skjærtorsdag er det Boogienetter med blant andre Mathias Stubø, Fred fades og DJ Dust. Langfredag er det tid for Skranglejazz X Frædag med Blant andre DJ Slyngshot, som blander hip hop og house. Påskeaften kan du feire i lag med Mark Ernestus’ NDagga Rhythm som har et helt eget uttrykk. 1. påskedag kan du danse til FootFood og Det Gode Selskab med musikk fra G-Ha & Olanskii, Diskjokke, Vinny Villbass, Solaris og Tod Louie.

Hvor: Jaeger, Grensen 9

Internett: jaegeroslo.no

Når: Onsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. påskedag

Festival

Inferno

Påsken er tiden da metalfolket trekker til Oslo og går på festival. For 17. gang er det Inferno i Oslo. Igjen er det Rockefeller som er navet og det blir metal fire dager til ende. På plakaten finner vi navn som Carcass (UK), Abbath, Gorgoroth og Venom Inc. Festivalen starter i onsdag kveld med klubbdag og pågår til påskeaften.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Onsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften

Hausmania-åpning

Flerbrukshallen åpner igjen og det feires med fest to dager til ende. Fredag blir det musikk fra band som Dromedar og Street Fajita & Oilskin, samt drum & bass fra DJ-ene Aars Dada og Tallnskinny. Lørdag blir det konsert med The Phantoms, samt plater fra Get Ready! og Dominic Reuben. Dermed skulle det bi alt fra prog, støy og jazz til ska, reggae og drum & bass.

Hvor: Hausmania, Hausmanns gt. 34

Internett: facebook.com/hausmania

Når: Langfredag, påskeaften

Scene

Prøverøret

Hver onsdag er det standup hos Dattera til Hagen. Ryktene sier at en rekke kjente fjes dukker opp og prøver ut nytt materiale.

Hvor: Dattera til Hagen, Grønland 10

Internett: dattera.no

Når: Onsdag

Familie

Drake-zoo

Dette er et slags teater for de aller minste, fra 0 til 3 år. Hanne Dieserud og Christina Lindgren inviterer de yngste til å bli bedre kjent med draker. Her blir det planter, røyk og lyder. Hvordan rører en drake seg?

Hvor: Det Norske Teatret, Kr. IVs gt. 8

Internett: detnorsketeatret.no

Når: Tirsdag, onsdag, torsdag

Teknisk Museum

Byferie er også ferie. På Teknisk museum er det åpent i påsken.

Hvor: Teknisk museum, Kjelsåsvn. 143

Internett: tekniskmuseum.no

Når: Hele uken

Norsk Folkemuseum

På Bygdøy er det åpent i Folkemuseet. I Trøndelagstunet kan barna steke pannekake og male påskeegg. Kanskje dere vil løse en mordgåte i påsken? En gammel mordgåte – fra virkeligheten …

Hvor: Norsk Folkemuseum, Museumsvn. 10

Internett: norskfollkemuseum.no

Når: Hele uken

Utstilling

The blossoms we wear in our hats

Lars Elton lar seg imponere av Sverre Mallings tegninger: Sverre Mallings kunst har mange inngangsporter, men i bunn og grunn dreier den seg om identitetsproblematikk i konfrontasjon med en omskiftelig virkelighet. Når han i samme utstilling fremstiller en same, forkomne indianere og en byggmester med frimurersymbolet Salomos tempel blir hans bilde av verden en kompleks affære som tar opp i seg sammenhenger som fordrer mer enn de populistiske og enkle forklaringene som appellerer til massene».

Hvor: Galleri Haaken, Tjuvholmen allé 23

Internett: gallerihaaken.no

Siste dag: 30. april

Machinations

Lars Elton skriver om utstillingen til Kristian Evju: Tittelen «Machinations» betyr onde hensikter, og i Kristian Evjus bilder finner du avgjørende hendelser og fenomener som nazistenes konferanse i Wannsee utenfor Berlin, der de fant «den endelige løsningen på jødeproblemet» som de likte å kalle massakrene på jødene.»

Hvor: Galleri Semmingsen, Fru Kroghs brygge 2

Internett: gallerisemmingsen.no

Siste dag: 23. april

