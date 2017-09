Vålerengas tredje ettmålstap

Oslo

Vålerenga fikk sesongdebutert på sin reservearene Furuset Forum, men sportslig ga det dessverre ikke noe stort løft. Ja, laget tok ledelsen, men igjen var det utvisningene som ødela. Null poeng etter tre kamper er ganske usedvanlig for dette laget som nå bokstaelg talt er på vandring.

Nå har klubben fått dispensasjon noen uker til fra Norges Ishockeyforbund til å få orden på arenaen sammen med Oslo kommune. For på den motsatte siden av hovedtribunen står reisverket klart for ekstra tribuner, men de er ennå ikke sikkerhetsklarert. Derfor var det enslig VIF-flagg som fulgte spillerne i utvisningsboksen på langsiden ut mot E6. Og kun 708 tilskuere på den ordentlige tribunen.

Men VIF fikk i hvert fall sesongens første scoring på hjemmebane i en periode der Vålerenga var klart best. Først hadde de et skudd i stolpen før Tobias Lundström kom skrått inn fra høyre og sendte laget i ledelsen.

To mann utvist

Men VIF er ikke VIF uten at utvisnnger skal prege kamper. Et Frisk Asker som var effektivt temmet så langt i kampen, fikk muligheten i seks mot fire og da satt pucken til slutt bak Steffen Søberg. Mens Tallak Lyngset og Filip Gunnarsson satte i boksen, satte Gary Nunn inn utligningen. Like etter kunne VIF økt ledelsen, men Rasmus Juell fikk ikke kølla i rett posisjn.

Den siste perioden ble jevn og tøff uten at noen av lagene fikk et klart overtak. Men når ble kampen avgjort?

Rasmus Ahlholm pådro seg en 2-minutter og vips var Mario Lamoreux frampå og sendte Askerlaget i ledelsen for første gang i kampen.

Ut med keeper

Da avsluttet kampen som de gjorde både i Gjøvik og på Lørenskog i de to første kampene, VIF to ut keeper for å skape det overtallet de trengte, men heller ikke denne gangen hjalp det. Et nytt surt poengtap for et VIF-lag som langt på vei har vært helt jevne med motstandere i alle tre kampene.

- Marginene går i mot oss, sier sportssjef Espen Knutsen, som i hvert fall holdt varmen i den iskalde Furusethallen.

Det var verre for oss andre. Bortsett fra de tilreisende fra Asker selvfølgelig.

Men Vålerengas problem er at de ikke setter sjansene. Denne kvelden var det bare i første periode hvor de fikk avgårde et tosifret antall skudd.

Men trener Roy Johansen er ikke synlig bekymret.

- De utnytter overtall, vi gjør det ikke. Men vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre denne kampen, særlig i de to første periodene. Nå har vi marginer mot, men dette vil utjevne seg, sier VIF-treneren

Allerede tirsdag er det ny kamp, mot Sparta.

Skuddstatistikk: 19-22 (12-10, 4-7, 3-5).

KAMPFAKTA

Vålerenga – Frisk Asker 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)

Furuset Forum: 708 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (13.19) Tobias Lindström (Joachim Sommer Nielsen, Andreas Stene).

2. periode: 1-1 (32.05) Garry Nunn (TJ Foster).

3. periode: 1-2 (49.20) Mario Lamoreux (Foster, Patrick Wall).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Vålerenga 7 x 2 min., Frisk Asker 8 x 2 min.

Storhamar – Lørenskog 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

Hamar OL-amfi: 3950 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (5.51) Christian Larrivée (Joachim Jensen, Robin Dahlstrøm), 2-0 (18.51) Mikael Zettergren (Patrick Thoresen, Lars Østli).

2. periode: 3-0 (30.22) Martin Rønnild (Eirik Skadsdammen, Kodie Curran).

3. periode: 3-1 (45.09) James Sixsmith (Mikael Dokken, Mats Trygg), 4-1 (47.40) Jensen (Larrivée, Zettergren).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Eirik Hansen, Jutul.

Utvisninger: Storhamar ingen, Lørenskog 4 x 2 min.