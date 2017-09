Vålerengas skremmende helsprekk

Oslo

KOMMENTAR

Da det var pause på Nadderud og VIF ledet 2-0 etter to knallperler fra Christian Grindheim, handlet dette om hvor festlig en VIF-lørdag kunne bli. Kvinnelaget hadde gått til historisk cupfinale, iskrigerne hadde vunnet i Stavanger og Ronny Deilas menn ledet komfortabelt, men noe heldig i det som ville skapt en helt ny trygghet på Valle.

Da mørket hadde lagt seg og en time til hadde gått, hadde Vålerenga sluppet inn fire mål, det kunne blitt betydelig flere og den selvtilliten man kunne se i dette laget før pause, ble blåst bort i Bærum. Laget ble tidvis rundspilt, men leverte også forsvarsspill på et nivå som lå noen divisjoner lavere. Og da blir det igjen å gå inn i en landslagspause med flere bekymringer enn oppmuntringer. Laget trenger minst to seire til, kanskje flere, for å sikre plassen før de skal møte opp i Sogndal i siste serierunde sent i november.

Med denne kampen ble den behagelige statistikken brutt. VIF hadde inntil denne kvelden vunnet alle kamper de tok ledelsen i, men i Stabæk har man en toppscorer Ohi som også har vunnet alle sine kamper hver gang Ohi har scoret. Og denne gangen traff han igjen etter at laget hadde fire kamper på rad uten gevinst.

Nå er det ikke statistikk som avgjør fotballkamper, men egenskaper. Christian Grindheim viste spisskompetanse på et frispark limt oppe i vinkelen og et perfekt timet volleyskudd like etterpå. Dette skulle normalt være nok til å sikre en festlig VIF-kveld. Men Stabæk visste jo hvor mange sjanser de hadde misbrut før pause og hadde følelsen av at dette VIF-laget kunne løpes fra. Og med masse energi og løpskraft løp de både rundt og gjennom VIF-spillerne. 17 år gamle Hugo Vetlesen fintet ut halve Oslo øst ved Stabæks tredje scoring i deres eventyr av en omgang, sett med Stabæk-briller.

Uakseptabelt, sa Ronny Deila om 2-2 scoringen etter en dødball der hele VIF-laget sto og så på, utrolig nok. Og det forplantet seg til resten av omgangen. Tapet kunne blitt betydelig større. - Ja, vi ble jo delvis spilt rundt før pause også, mente Christian Grimdheim som innrømmet at tomålsledelsen var noe flatterende.

Det er mange i Vålerenga som er lei av "samling i bånn" og nye krisekamper. Men slik er det. Etter landslagspausen kommer Haugesund og Aalesund til Vålerengas hjemmebane og alle vet hva det handler om. Vålerenga har fortsatt kontroll på dette sjøl. Men det må presteres hver gang og man tåler ikke slike annenomganger som denne lørdagen. Da taper man for alle. Vi tror ikke Vålerenga rykker ned fordi andre lag vil miste mange poeng også, men laget trenger antagelig to seire til før de reiser til Sogndal i siste serierunde langt ut i november.

Vi endte på 12-5 i målsjanser etter at VIFs Samuel Fridjonsson skjøt i tverrliggeren rett før slutt. Å slippe til så mange målsjanser er VIFs store utfordring. For dette ar ett steg fram (Grindheim) og fire tilbake. Igjen fikk vi bekreftet at Abdilsalam Ibrahim er årets bomkjøp og at Fitim Azemi er et mysterium etter at han ble hentet fra Israel som klubbens nye spiss. Inntil videre er han i beste fall en 2. divisjonsspiller. For VIFs del er det bare å håpe at i hvert fall Daniel Fredheim Holm og Bård Finne kan bidra etter landslagsoppholdet.

For de mest tungsindige er det are å trøste seg med kvinnelagets historiske bedrift. Vålerenga i en kvinnelig cupfinale er pur fotballhistorie. Laget gjør sin beste sesong noensinne etter å ha fornyet hele laget og hentet opp egne talenter. Det er lov å la seg inspirere.

KAMPFAKTA

Stabæk – Vålerenga 4-2 (0-2)

Nadderud stadion: 4043 tilskuere

Mål: 0-1 Christian Grindheim (37), 0-2 Grindheim (44), 1-2 Ohi Omoijuanfo (57), 2-2 Tortol Lumanza (60), 3-2 Omoijuanfo (76), 4-2 Franck Boli (82).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Robert Lundström, Daniel Berntsen, Vålerenga, Ronald Hernandez, Ohi Omoijuanfo, Stabæk.

Lagene:

Stabæk (4-2-3-1): John Alvbåge – Ronald Hernandez, Andreas Hanche-Olsen, Morten Skjønsberg, Jeppe Moe – Tortol Lumanza, Hugo Vetlesen – Ahmed El-Amrani (Franck Boli fra 46.), Tonny Brochmann (Rubio Rubin fra 90.), Moussa Njie – Ohi Omoijuanfo (Luc Kassi fra 78.).

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Simen Juklerød – Magnus Lekven (Fitim Azemi fra 83.), Christian Grindheim – Daniel Berntsen (Abdi Ibrahim fra 74.), Samuel Kari Fridjonsson, Chidera Ejuke (Bilal Elmi Njie fra 87.) – Henrik Kjelsrud Johansen.