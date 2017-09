Oslo

Sportssjef Espen «Shampo» Knutsen og trener Roy Johansen hadde stålsatt seg for en sesong på vandring. Nå får de to. For et lag som vil bli Norges beste, er det fullstendig krise.

– Ja, det er det. Og jeg tror ikke på etaten når de sier at de vil holde seg innen kostnadsrammen. Jeg er selv inne i byggebransjen og vet hva ett års utsettelse av et prosjekt kan koste, sier leder av Vålerengas byggekomité, Tor Helge Eikeland til Dagsavisen.

Aperopet: Et hockeylag i eksil

Holdt for narr

Han var styreleder inntil i vår, men sitter nå i styret med ansvar for å følge Jordal-utbyggingen.

– Vi føler vi er holdt for narr av Oslo kommune. Det er sterke ord, men det er slik vi føler det, legger han til.

Det var han som fikk beskjeden i møte med den kommunale etaten Kultur- og idrettsbygg i går formiddag.

I går kveld ble det innkalt til krisemøte i styret i Vålerenga Hockey.

Beskjeden kom idet Vålerenga ligger sist på tabellen etter en miserabel sesongstart.

Unnvikende svar

Eikeland er også kritisk til at dette kommer nå. Han mener det har vært en varslet katastrofe.

– Vi har selv øyne og ører, og har jo sett at det knapt er aktivitet på byggeplassen. Vi har spurt og fått unnvikende svar, sier han.

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sa direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby i en pressemelding fra etaten i går.

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.

– Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forklarer Eli Grimsby.

Mangler kompetanse

Disse forklaringene skjønner Eikeland lite av.

– Dessuten er vi bekymret for neste trekk. Hvis disse økte kostnadene skal dekkes inn, i hvilken grad vil det gå ut over kvaliteten i prosjektet? Vi har hele tiden også vært kritiske til at utbyggerne totalt mangler isarena-kompetanse.

– Det er antydet at VIF taper fire millioner i måneden på å spille i Furuset Forum. Vil dere kreve kompensasjon?

– Vi har fått vite fra byrådet at manglende inntekter ikke vil bli kompensert, svarer Eikeland.

Nå frykter han tapene blir enda større hvis sponsorer forsvinner. Og tapte publikumsinntekter for en hel sesong har man ikke regnet på ennå.

Furuset i to år

– Vi skal ha dialog med brukerne om hvordan dette skal løses, men spørsmål om økonomisk kompensasjon må rettes andre steder, sier presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen til Dagsavisen.

I mangel av hockeyhaller i Oslo er Furuset Forum eneste alternativ. Den er paradoksalt nok ennå ikke godkjent fordi de provisoriske tribunene ikke er sikret nok. VIF spiller på dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund til 12. oktober.

– Vi har ikke noe annet valg enn å spille på Furuset. Manglerudhallen er ikke et alternativ, og vår lille drøm om å bruke Oslo Spektrum av og til er nærmest umulig. Den er fullbooket, sier Eikeland.

553 millioner

– Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at Nye Jordal kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

Og den er på 553 millioner kroner.

Også den påstanden er Eikeland overrasket over.

Kritisk til prosessen

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund retter kritikk mot prosessen bak.

– Det er merkelig at en så stor forsinkelse ikke har vært varslet tidligere. Vi er forundret over hvordan styringen av prosjektet har vært, sier han til NTB.

Espen «Shampo» Knutsen og Roy Johansen ble informert i går. Og ble målløse. I morgen er det kamp mot Stjernen. I Furuset Forum.