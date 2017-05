Vålerengas 17. mai-feiring: To på rad!

Oslo

ULLEVAAL STADION: For to 1-0 seire på rad gir utslag i en serie der ingen lag synes å være veldig stabile. Og i det nitriste 16. mai-været på Ullevaal klarte VIF å presse inn den ene scoringen som var nok. Så er det forhåpentligvis flere enn oss som spør hvorfor ikke laget kommer til flere avslutninger etter at de har dominert hele første omgangen totalt. Uten å skape sjanser.

Dette er nok også en av årsakene til at flertallet av Ullevaal-setene sto tomme også på 16. mai. 7226 tilskuere bekrefter snittet til VIF hjemme så langt i år. Men det var neppe så mange til stede. Og dette var kanskje den siste 16. mai-kampen på Ullevaal stadion. Dermed historisk ja, men kampen vil ikke akkurat leve som en klassiker.

Svensk matchvinner

At Robert Lundström ble matchvinner var et løft både for ham og laget. Den svenske backen har slitt med mange slurvefeil denne sesongen, men er et veldig offensivt våpen med sine bevisste løp. Og presise innlegg. Dem har det til nå vært flere av i fjor enn i år, men kvelden før kvelden var alt så meget bedre.

Men kanskje det var nettopp frustrasjonen over at alle innleggene ikke førte til noe som helst før pause at han avsluttet selv tidlig i annen omgang. Han fikk den plassen han trengte og dengte ballen ned i motsatt hjørne.

Igjen: Scoringer ser ofte veldig enkle ut når de først kommer. Men skuddet etter 53 minutter var faktisk Vålerengas første på mål denne kvelden.

Omstendelige

Det forklarer litt av det som Ronny Deila har forklart som Vålerengas største utfordring: Å få omsatt et overlegent ballinnehav i sjanser og avslutninger. Og som konsekvens av det: Mål. Laget framstår med en omstendelig spillestil. Men Deila ønsker seg mye større aggressivt trykk.

For Kristiansund var vel så farlige da de først kom seg fram i angrep på sin aller første kamp på riksanlegget. Og de gjorde det det såpeglatte underlaget innbød til: Skudd.

Ikke årets spiller

Men de prøvde ikke på alvor før Vålerenga hadde tatt ledelsen. Spilleren som allerede har utpekt seg sjøl til årets spiller i norsk fotball, med fortid i Vålerenga, Kamer Qaka, ble nedjempet på en midtbane der Magnus Lekven, Herman Stengel og Abdi Ibrahim bestemte. I frustrasjon taklet Qaka også på seg et gult kort rett før slutt.

Men i sluttfasen fikk Kristiansund energi av det som også har vært VIFs utfordring i år: Frykten for å tape. Det gjorde at gjestene fikk mange dødballer og enkelte av avslutningene skapte kaos i VIF-forsvaret på det gjennomvåre underlaget. Men keeper Marcus Sandberg holdt roen og tok det lille som kom mellom stengene. De største mulighetene forsvant utenfor.

Hyggelig for VIF var det også at Daniel Fredheim Holm fikk sitt comeback, mens Moa Abdeallaoue kom innpå fem minutter før slutt. Vålerenga trenger å få i gang flere for å skape den bredden dette laget trenger.

Og så kan de jo bruke nasjonaldagen til å fundere: Kan vi få tre på rad? For neste utfordring er stor: Sarpsborg 08 borte, et av årets største positive lag i norsk fotball. Deretter kommer Rosenborg til Ullevaal.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Kristiansund 1-0 (0-0)

Ullevaal stadion: 7226 tilskuere

Mål: 1-0 Robert Lundström (53).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Daouda Bamba, Nikita Baranov, Kamer Qaka, Kristiansund, Ghayas Zahid, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Herman Stengel, Magnus Lekven, Abdi Ibrahim (Mohammed Abdellaoue fra 86.) – Muhamed Keita (Henrik Kjelsrud Johansen fra 39.), Bård Finne (Daniel Fredheim Holm fra 74.), Ghayas Zahid.

Kristiansund (4-5-1): Sean McDermott – Aliou Coly, Nikita Baranov, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Jean Alassane Mendy, Pål Erik Ulvestad (Benjamin Stokke fra 84.), Kamer Qaka, Andreas Hopmark, Sondre Sørli (Tor Erik Torske fra 89.) – Daouda Bamba (Jonas Rønningen fra 72.).