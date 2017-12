Vålerenga vil skape ny fest i fjellhallen

Oslo

Av Jørn Henriksen Skjærpe

Tirsdag bekreftet VIF at det er duket for nok et oppgjør mot Storhamar i Fjellhallen. I september ble det hockeyfest med 5500 tilskuere. Storhamar vant knepent 4–3. Kampen i januar skulle egentlig spilles i Furuset Forum, men nå vender klubbene altså tilbake til Gjøvik.

– Det ble en veldig fin opplevelse sist, en kjemperamme rundt kampen. Det var en bra opplevelse for norsk hockey og for oss i VIF, sier Espen "Shampo" Knutsen til Dagsavisen.

Han legger ikke skjul på at oppgjøret kan bli økonomisk viktig for Oslo-klubben.

– Vi spiller jo i Furuset Forum nå, og der får vi bare inn 1500–1600 tilskuere. Da sier det seg selv at det kan bety mye hvis vi fyller fjellhallen, poengterer sportssjefen.

Knutsen kan glede seg over at Vålerenga er inne i en god formkurve om dagen, tross flere spillere på skadelisten. VIF har vunnet seks strake i serien. Torsdag kveld står Kongsvinger for tur.

– Det har vært veldig bra formmessig i det siste. Det blir et lite opphold etter de to neste kampene, så da får vi se hvem vi har tilbake i spill. Men en spiller som Brede Csiszar håper vi skal være klar allerede mot Kongsvinger, sier Shampo.

– Vurderer dere å hente inn nye fjes i tida framover?

– Vi er på utkikk, men vi forhaster oss ikke, svarer han.

