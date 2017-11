Vålerenga utklasset Manglerud Star

Oslo

Av Reidar Sollie og Haakon Thon

FURUSET FORUM (Dagsavisen): Vålerengas utgangspunkt var klart: Skal de igjen passere byrival Manglerud Star og vise at de er best i byen?

Svaret var ja. Og etter den gode perioden de har vært inne i nå, er VIF oppe på 5. plass på tabellen. Men kampen var jevnere enn det resultatet tilsier. Keeperne var den store forskjellen. Og det var en grunn til at Vålerenga-keeper Steffen Søberg fikk mye ros etter kampen. Skuustatistikken endte 27-29.

Må bli mer effektive

– Det er en jevn kamp og jeg synes ikke vi har noe spillemessig overtak, men Søberg står godt og vi har god uttelling på sjansene våre, sier VIF-trener Roy Johansen til Dagsavisen.

– Det er ikke noen spesielt god kamp av oss. Vi må forbedre oss mot Lillehammer i neste kamp, legger han til.

MS-trener David Livingston er enig i den analysen:

– Det var en jevn kamp, men keeperene var den store forskjellen i dag, sier han.

På straffeslag

Det startet fartsfylt i Furuset Forum. Thomas Olsen ga VIF ledelsen etter bare fire minutter før Dylan Richard utlignet tre minutter senere i overtall. Da applausen hadde lagt seg sto det 2-1 til VIF etter Magnus Fischers scoring på straffeslag.

Midtperioden ble mindre energisk, men VIF var effektive da Morten Ask og Rasmus Ahlholm satte inn periodens eneste scoringer.

Og da den femte og sjette scoringen satt i siste perioden før MS fikk svart, bar dette løpet kjørt.

– Kampene vi vinner nå er ikke så ulike de vi tapte tidligere i sesongen, men nå redder Søberg noen viktige pucker og vi setter sjansene våre, sier Roy Johansen.

– Vi har ikke mannskap til å spille ut noen så det må legges ned en innsats for at vi skal vinne kamper. Det gjorde vi i dag. Også er det godt å vinne med noen viktge spillere ute som Ylven og Stene. Stene er langtidsskada så vi jobber med å få inn en erstatter for han, men vi har ingenting konkret ennå, sier Johansen.

– Frusterende

– En veldig frustrerende kamp for vår del. Surek stod ikke veldig bra og vi slapp inn for enkle mål. De scorer på nesten hvert eneste skudd. Vi skaper masse sjanser, men setter ikke pucken i mål. Og så går de opp og scorer enkelt i neste angrep. Det er tøft for oss, ser David Livingston.

Og legger til:

– Vi åpner kampen veldig godt. Spiller god hockey de første fem minuttene. Og resten av førsteperioden er også god, men vi taper den 2-1. Andreperioden er også veldig bra, men vi ender opp med å tape den 2-0. Da er kampen nesten avgjort.

– Er det ydmykende å tape såpass stygt for VIF?

– Nei, det er det ikke. Alt gikk inn i dag. Det var en sånn dag.

Ute i to måneder



Manglerud Star venter på å få tilbake Sam Coatta og Joachim Engebråten Hermansen. I tillegg er Per Kristian Person også ute med skade.

– Coatta er ute i 8-9 uker til. Vi trodde det bare var en liten skade han hadde fått, men det har vist seg å være litt mer alvorlig. Hermansen er nok ute i hvert fall to måneder med kyssesyken, sier Livingston.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Manglerud Star 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)

Furuset Forum: 1092 tilskuere.

1. periode: 1-0 (4.10) Thomas Olsen (Tobias Lindström, Rasmus Ahlholm), 1-1 (7.12) Dylan Richard (Steffen Ratejczak, Lars Jonas Berglund), 2-1 (8.34) Magnus Fischer.

2. periode: 3-1 (25.03) Morten Ask (Ahlholm), 4-1 (34.39) Ahlholm (Filip Gunnarsson, Andreas Øksnes).

3. periode: 5-1 (42.11) Rasmus Juell (Joachim Sommer Nielsen, Ask), 6-1 (49.32) Jonas Oppøyen (Gunnarsson, Anders Braavold), 6-2 (52.57) Petter Lindblad (Richard, Ratejczak).

Dommer: Thomas Tysland, Jutul og Owe Lüthcke, Ringerike.

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min., Manglerud Star 5 x 2 min. 1 x 10 min.

Øvrige kamper søndag:

Lørenskog – Sparta 1-2 e.f. (1-0, 0-0, 0-1, 0-1)

Lørenskog ishall: 351 tilskuere.

1. periode: 1-0 (0.40) David Friedmann (Eirik Lavik, Vjatsjevlav Trukhno).

3. periode: 1-1 (41.54) Tommy Kristiansen (Christopher Henriksen, Patrick Bovim).

Forlengning: 1-2 (61.33) Niklas Roest (Troy Rutkowski, Greg Wolfe).

Dommer: Marcus Wannerstedt, Ski og Robert Hallin, Jordal.

Utvisninger: Lørenskog 6 x 2 min., Sparta 5 x 2 min.

Storhamar – Frisk Asker 7-2 (2-1, 2-1, 3-0)

CC Arena, Hamar: 5167 tilskuere.

1. periode: 1-0 (5) Martin Rønnild (Mikael Zettergren), 2-0 (6.44) Victor Svensson (Kodie Curran, Hampus Gustafsson), 2-1 (8.50) Garry Nunn (TJ Foster, Anders Bastiansen).

2. periode: 2-2 (34.25) Foster, 3-2 (36.38) Rønnild (Steffen Thoresen), 4-2 (39.15) Josh Nicholls (Kjetil Martinsen).

3. periode: 5-2 (46.16) Nicholls (Martinsen), 6-2 (49.33) Svensson (Patrick Thoresen, Gustafsson), 7-2 (59.59) Rønnild (Curran, Christian Larrivée).

Dommer: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Storhamar 1 x 2 min., Frisk Asker 6 x 2 min. 1 x 10 min.