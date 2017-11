Vålerenga tapte finalen, men fikk smaken på noe større

Oslo

FORNEBU (Dagsavisen): Rammen var den rette i Telenor arena, "Vålerenga kjerke" ble vel første gang sunget der og tenningsnivået var høyt. Kanskje litt for høyt for Vålerenga. Laget var best etter pause. Men det eneste målet kom til de rødkledde fra vest, som dermed ble cupmester for første gang.

For det var overraskende å se den nølende starten til finaledebutantene. Avaldsnes vant duellene, Avaldsnes presset høyt et VIF-lag som prøvde å spille seg ut bakfra. Da ble de også straffet: Et innkast ble tapt, Elise Thorsnes stakk i fra og sendte ballen hardt inn i buret bak Vålerengas amerikanske keeper, Michelle Jenny Betos.

Da var det bare spilt fem minutter og da ballen smalt i tverrliggeren fire minutter senere kunne man kanskje konkludere med at serietabellen ga et riktig bilde av styrkeforholdet: Sølv til Avaldsnes og 7. plass til Vålerenga.

- Vi skal vinne klart, sa en svært offensiv VIF-trener Kjell Gustad dagen før. Vi liker offensive trenere. Men kampbildet så ikke helt slik ut. Vålerengas gjentatte balltap på egen halvdel ga oss bare ett svar. Her må man legge om strategien. Det ble gjort. Omsider.

For Vålerenga gikk ut etter pause slik Avaldsnes gjorde fra avspark. Med en stor forskjell. Vålerenga fikk ikke ballen i mål. Men laget vant duellene, laget gikk mer resolutt i angrep og kom etter med spillere. 20 minutter før slutt burde dette trykket gitt uttelling, men trippelsjansen laget fikk ble reddet og blokkert av de rødkledde. Både Anne Lise Olsen og kaptein Gunnhildur Jonsdottir fikk avgårde gode skudd rett foran Klanen.

Disse lagene har store ambisjoner. Vålerenga vil bli best i Norge i løpet av tre år, Avaldsnes vil bli best i Europa. I denne finalen viste de hvorfor i hver sin omgang. Vålerenga har nok den korteste veien, men da må de holde på spillerne sine i mer enn en sesong og skape kontinuitet i alle ledd. Etterveksten i klubben er solid og nå har hele miljøet på Valle sett at det nytter. Laget kom tross alt til sin aller første cupfinale. Og tross nederlaget tok de æresrunden og ble hyllet av supporterne.

Cupfinalens matchvinner Elise Thorsnes reiser til Australia søndag for å spille vintersesongen der. Det viser igjen kreativiteten og globetrotter-holdningen blant verdens kvinnelige fotballspillere. Det var en eksotisk finale på den gamle flyplassen og det kan være en eksotisk framtid for disse lagene.

Det ble ikke publikumsrekord på en kvinnelig cupfinale. Drøyt 5500 tilskuere benyttet seg av gratisbillettene. Klanen trives garantert bedre på sin nye arena på Valle. Men kommer Vålerenga hit en neste gang, blir det garantert flere. For da har de bygget enda mer kultur rundt kvinnefotballen i klubben.

KAMPFAKTA

NM fotball kvinner lørdag, finale på Fornebu:

Avaldsnes – Vålerenga 1-0 (1-0)

Telenor arena: 5646 tilskuere.

Mål: 1-0 Elise Thorsnes (5).

Dommer: Henrikke Nervik, Malvik.

Gult kort: Emily Gielnik og Luana, Avaldsnes.

Lagene:

Avaldsnes (4-3-3): Katie Fraine – Ingrid Ryland, Andréia Rosa, Daiane, Hanna Dahl – Luana , Francielle, Meryll Abrahamsen (Anna Langås Jøsendal fra 84.) – Emily Gielnik, Cecilie Pedersen (Olaug Tvedten fra 90.), Elise Thorsnes.

Vålerenga (4-3-3): Michelle Betos – Theresa Nielsen, Jennie Nordin, Tina Dalgård (Celin Bizet Ildhusøy fra 90.), Ellen Wang – Camilla Kur Larsen (Adriana Imeri fra 85.), Aivi Luik, Gunnhildur Jónsdóttir – Anne Lise Olsen, Elise Krieghoff, Maren Hauge (Stephanie Verdoia fra 59.).

Disse klubbene har vunnet fotball-NM kvinner:

* 8: Trondheims-Ørn

* 5: BUL, Asker, Røa

* 4: Sprint-Jeløy

* 3: LSK Kvinner, Stabæk

* 1: Bøler, Klepp, Setskog/Høland, Sandviken, Medkila, Kolbotn, Avaldsnes.