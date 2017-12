Vålerenga serieåpner på bortebane

Oslo

Vålerenga åpnet nytt stadion i høst, men får ikke åpne neste seriesesong der. De spiller nemlig første seriekamp borte mot Kristiansund. Det skjer mandag 12. mars. Første hjemmekamp spilles seks dager seinere, mot Odd, som VIF avsluttet årets sesong mot. Også det på Intility Arena.

– Vi åpner på bortebane for første gang på tre år, men som i 2017 blir det på en mandag. Vi skal opp til Kristiansund og sørge for at de får en tøff start på det som ofte er den litt vanskelige andre sesongen etter opprykk, sier VIFs daglige leder Erik Espeseth til klubbens hjemmeside.

Vålerengas nyansatte sportssjef Jørgen Ingebrigtsen legger til overfor Dagsavisen:

- Kristiansund var et av de lagene som overrasket mest positivt i fjor.Men de var flinke til å snakke seg sjøl ned. Det blir en tøff start for oss, men det skal vi ta. Nå skal vi jo også ha dem i treningskamp i Vallhall i februar, sier Ingebrigtsen.

Regjerende mester Rosenborg får en utfordrende start på neste års fotballsesong. Sarpsborg blir motstander på bortebane i første runde av Eliteserien.

Det ble klart da Norges Fotballforbund presenterte oppsettet for 2018-sesongen tirsdag.

Rosenborg, som endte opp med sju poengs margin til sølvvinner Molde i år, fortsetter med hjemmekamp mot Kristiansund i runde nummer to. Odd er motstander i Skien i den tredje.

Ole Gunnar Solskjærs Molde-mannskap innleder serien mot Sandefjord på hjemmebane. Deretter følger bortekamp mot Haugesund og hjemmekamp mot Tromsø.

Åpningskamp i Trondheim

Nyopprykkede Ranheim får besøk av Brann i det som blir åpningskampen i neste års eliteserie. Den spilles lørdag 10. mars. Videre fullføres runden med følgende kamper: Molde – Sandefjord, Odd – Haugesund, Start – Tromsø, Godset – Stabæk og Kristiansund – Vålerenga, Bodø/Glimt – LSK.

16. mai-runden er fotballens nasjonaldag og imøteses med stor interesse. Den inneholder flere godbiter for fotballelskere neste år. Rosenborg får besøk av Lillestrøm, mens det blir lokaloppgjør både på Østlandet og i nord når Vålerenga tar imot Stabæk og Bodø/Glimt får besøk av Tromsø. Molde møter på sin side Strømsgodset.

De øvrige 16. mai-kampene ser slik ut: Brann – Haugesund, Kristiansund – Ranheim, Odd – Sandefjord, Sarpsborg – Start.

Fire på åpne kanaler

Nyopprykkede Start åpner sesongen hjemme mot Tromsø, mens Bodø/Glimt innleder sitt comeback på øverste nivå på hjemmebane mot cupmester Lillestrøm.

Det vil som i fjor bli vist fire kamper på åpne TV-kanaler fra hver runde. Disse vil hovedsakelig gå på Eurosport Norge og Max. De fire resterende kampene vil bli gjort tilgjengelige av flere norske TV-distributører, på tilleggskanaler på dekoder og/eller via app-tjenester.

Av tirsdagens oppsett fremgår det også at Eliteserien tar nærmere en måneds sommerpause fra 9. juli til 4. august. (NTB)

Her er Vålerengas seriekamper 2018

Mandag 12. mars: Kristiansund - Vålerenga kl. 19.00

Søndag 18. mars: Vålerenga - Odd kl. 20.00

Mandag 2. april: Sarpsborg 08 - Vålerenga kl. 18.00

Lørdag 7. april: Vålerenga - Strømsgodset kl. 18.00

Lørdag 14. april: Start - Vålerenga kl. 18.00

Søndag 22. april: Vålerenga - Molde kl. 20.00

Lørdag 28. april: Ranheim - Vålerenga kl. 18.00

Søndag 6. mai: Vålerenga - Haugesund kl. 18.00

Lørdag 12. mai: Sandefjord - Vålerenga kl. 15.30

Onsdag 16. mai: Vålerenga - Stabæk kl. 18.00

Mandag 21. mai: Tromsø - Vålerenga kl 18.00 (2. pinsedag)

Lørdag 26. mai: Vålerenga - Lillestrøm kl. 18.00

Søndag 10. juni: Brann - Vålerenga kl. 20.00

Søndag 24. juni: Rosenborg - Vålerenga kl. 20.00

Lørdag 30. juni: Vålerenga - Bodø/Glimt kl. 18.00

Søndag 8. juli: Molde - Vålerenga kl. 20.00

Søndag 5. august: Vålerenga - Sandefjord

Søndag 12. august: Haugesund - Vålerenga

Søndag 19. august: Vålerenga - Tromsø

Søndag 26. august: Vålerenga - Brann

Lørdag 1. september: Lillestrøm - Vålerenga

Søndag 16. september: Vålerenga - Rosenborg

Søndag 23. september: Odd - Vålerenga

Søndag 30. september: Vålerenga - Start

Søndag 7. september: Stabæk - Vålerenga

Søndag 21. oktober: Vålerenga - Kristiansund

Søndag 28. oktober: Strømsgodset - Vålerenga

Søndag 4. november: Vålerenga - Sarpsborg 08

Søndag 11. november: Bodø/Glimt - Vålerenga

Søndag 25. november: Vålerenga - Ranheim