Vålerenga opp to plasser

Vålerenga Ishockey gikk seirende ut av bortekampen mot Lørenskog lørdag. Etter en målløs førsteperiode var det VIF som tok tak i kampen i andre periode. Rasmus Ahlholm (bildet) satt den første pucken i nettet etter halvspilt periode før Vegard Aspehaug doblet for gjestene seks og et halvt minutt senere. Lørenskog slet, men fire minutter før slutt kom reduseringen ved John Negrin. Lørenskogs sjanser forsvant imidlertid fort da Kevin Nilsen Berg pådro seg en to minutters utvisning med 1.10 igjen av tredje periode. Fire sekunder før slutt scoret Ahlholm sitt andre for kvelden og fastsatte sluttresultatet til 1–3. Med seieren klatret VIF forbi Oilers og Manglerud Star opp på femteplass.