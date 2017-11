Vålerenga og Manglerud vant sine kamper

Av Geir Andreassen

Sparta røk 3-4 etter forlengning mot Vålerenga i eliteserien i ishockey torsdag. Dermed har Storhamar tre poengs forsprang på tabelltoppen.

Vålerenga var i ledelsen fire ganger i løpet av torsdagens kamp, og Thomas Olsen ble matchvinner 1.41 ut i forlegningen. VIF-trener Roy Johansen tok en svært tiltrengt seier etter en skadeforfulgt periode etter landslagsoppholdet.

Også kampen i Kristins hall mellom Lillehammer og Stavanger ble avgjort i forlengning. Der var det Lillehammer som gikk seirende ut av oppgjøret med 5-4.

Magnus Hoff sendte gjestene i ledelsen før Joakim Arnestad utlignet kort etter i 1. periode. Den norske landslagsbacken Johannes Johannesen var tilbake i Oilers-drakten etter å ha vært i Frölunda i snart en og en halv sesong. Han slet med lite spilletid i Göteborg-klubben og har valgt å returnere til norsk eliteserie.

Glad landslagssjef

Han var tilbake i Stavanger onsdag, og torsdag var det formelle også i orden slik at han kunne spille bortekampen mot Lillehammer.

– Jeg er glad for å se Johannes tilbake, og at han spiller ishockey. Det behøver både han og vi, sa landslagssjef Petter Thoresen til TV 2.

En annen spiller som også var klar for de regjerende mesterne fra Stavanger var William Rapuzzi. Han sto for 2-1-scoringen mot Lillehammer. Brent Cameron utlignet til 2-2, før Lassi Kokkala sendte Stavanger foran for tredje gang.

Lillehammer og Stephan Vigier ble deretter snytt for en scoring. Dommeren som studerte situasjonen på video så ikke at pucken var over streken før målet havnet ute av stilling.

MS vant ved full tid

Hjemmelaget la imidlertid skuffelsen bak seg og kom sterkt tilbake i tredje periode. Christian Fosse utlignet til 3-3, før Patrick Ulriksen sendte Lillehammer i ledelsen med 4-3 på et straffeslag. Eirik Salsten tvang kampen til sudden death med sin 4-4-scoring. Brendan Ellis ble matchvinner 2.08 ut i forlengningen.

I Askerhallen mellom Frisk Asker og Lørenskog førte hjemmelaget det meste av kampen, men Lørenskog tvang fram forlegning. Nick Pageau avgjorde etter 1.59 i forlegningen.

Det eneste laget som klarte å vinne etter fulltid var Manglerud Star de slo Kongsvinger med 4-3. Men de måtte slite tungt for seieren. Kongsvinger gikk opp i ledelsen 3-2 i siste periode, men en sterk avslutning av MS gjorde at de satt igjen med alle poengene. Michael Stenersen, Jonas Berglund og Dylan Richard (to mål) sto for scoringene. Sistnevnte ble matchvinner. (NTB)