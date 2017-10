Vålerenga med viktig Oilers-skalp

Oslo

Av Sjur Natvig

Etter en målløs førsteperiode, koblet VIF grepet i midtperioden og avgjorde i praksis kampen. Scoringene til Filip Gunnarsson og Rasmus Ahlholm, den siste i overtall, klarte Oilers bare å kvittere en gang, i sisteperioden.

Begge lag viste hvorfor de sliter i eliteserien. Skiftende tempo, personlige feil og svake avslutninger. Stavanger vant skuddstatistikken 20-18 i den jevne kampen, men over tusen tilskuere i Furuset Forum fikk for en gangs skyld se at Vålerenga vippet kampen i sin favør. En matchvinner hadde de også i keeper Steffen Søberg som reddet 19 av 20 skudd.

Og denne gangen var det seier og tre poeng som gjaldt. Vålerenga har nok av utfordringer utenfor banen og trenger noen oppturer på. Det fikk de denne kvelden.

Lillehammer topper

Lillehammer vant toppkampen mot Frisk Asker med hele 7-4 på bortebane og overtok tetplassen i eliteserien ishockey.

TJ Foster ga Frisk en drømmestart i Askerhallen med scoring før det var spilt et minutt, men siden handlet det meste om Lillehammer, som scoret fire ganger på rad i første periode og aldri ga fra seg ledelsen.

Frisk var riktignok ett mål bak på 3-4 og 4-5, men kom aldri à jour.

David Morley, Joey Benik og Brett Cameron scoret to mål hver for Lillehammer, som er to poeng foran Frisk.

Sparta og Storhamar følger ytterligere to poeng bak etter å ha tatt hver sin 4-2-seier lørdag.

Kongsvinger gjorde som mot Stavanger torsdag og tok to måls ledelse, men sprakk mot slutten da gjestende Storhamar scoret kampens fire siste mål.

Manglerud Star ledet etter første periode i Sarpsborg, men Sparta vendte til seier ved hjelp av to mål og en assist fra Greg Wolfe.

Vålerenga klatret dermed til øvre halvdel av tabellen, mens Stavanger nå har bare tre lag bak seg.

KAMPFAKTA

Eliteserien ishockey menn lørdag, 17. runde:

Vålerenga – Stavanger 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)

Furuset Forum: 1028 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (23.48) Filip Gunnarsson (Jonas Oppøyen, Tobias Lindström), 2-0 (36.33) Rasmus Ahlholm (Andreas Stene, Filip Gunnarsson).

3. periode: 2-1 (54.11) Magnus Hoff (Eirik Salsten).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 1 x 2 min., Stavanger 3 x 2 min.

Frisk Asker – Lillehammer 4-7 (2-4, 2-2, 0-1)

Askerhallen: 1689 tilskuere

1. periode: 1-0 (0.54) TJ Foster, 1-1 (7.42) David Morley (Stephan Vigier), 1-2 (8.16) Joey Benik (Nick Dineen, Stein Tore Bakken), 1-3 (16.56) Jonas Medby (Vigier), 1-4 (17.56) Benik (Simen Rønold), 2-4 (20.00) Oskar Nilsson (Garry Nunn, Anders Bastiansen).

2. periode: 3-4 (21.14) Mario Lamoreux (Nick Pageau), 3-5 (27.40) Brett Cameron (Morley, Patrick Ulriksen), 4-5 (29.38) Mikkel Christiansen (Foster, Nilsson), 4-6 (38.21) Morley (Vigier, Cameron).

3. periode: 4-7 (59.44) Cameron (Brendan Ellis).

Dommere: Marcus Wannerstedt, Vålerenga og Stian Halm, Furuset.

Utvisninger: Frisk Asker 3 x 2 min., Lillehammer 4 x 2 min.

Kongsvinger – Storhamar 2-4 (1-0, 1-2, 0-2)

838 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (7.31) Christoffer Berger (Eirik Slåsletten).

2. periode: 2-0 (25.19) Trevor Fleurent (Daniel Trnavsky, Phillip Mejlænder Larsen), 2-1 (31.21) Ulf Andersson (Eirik Skadsdammen), 2-2 (33.28) Christian Larrivée (Kodie Curran, Patrick Thoresen).

3. periode: 2-3 (43.47) Robin Dahlstrøm (Thoresen, Andersson), 2-4 (46.32) Curran.

Dommere: Eirik Hansen, Jutul og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Kongsvinger 6 x 2 min., Storhamar 5 x 2 min.

Sparta – Manglerud Star 4-2 (1-2, 2-0, 1-0)

Sparta amfi: 2058 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (8.01) Greg Wolfe (Troy Rutkowski), 1-1 (14.49) Dylan Richard (Lars Jonas Berglund, Matthew Vanvoorhis), 1-2 (17.53) Richard (Jesper Hoel, Mathias Trygg).

2. periode: 2-2 (22.44) Wolfe (Rutkowski, Henrik Knold), 3-2 (36.31) Joachim Nermark (Patrick Bovim).

3. periode: 4-2 (53.13) Niklas Roest (Wolfe, Kyle Osterberg).

Dommere: Stian André Holter Barstad og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Sparta 2 x 2 min., Manglerud Star 2 x 2 min.