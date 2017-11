Vålerenga med fem baklengs og milliontap

Oslo

KOMMENTAR

Nå er det ikke slike summer spillere løper rundt og tenker på. Og til det store flertallet som ikke så kampen i Sogndal: Vålerenga prøvde. Men et offsidemål og et frispark limt i vinkelen er det vanskelg å gardere seg i mot. Men 2-5 mot et lag som ikke har vunnet en hjemmekamp på over tre måneder, svir. Men dette var en kamp som var preget av dramaturgien rundt. Sogndal måtte vinne for å få spille kvalifisering mot Ranheim. Og de gjorde det. All ære til saftbygda.

Da Vålerenga kom til Sogndal lå de på 6. plass på tabellen. De kunne ikke avansere. Det ville gi anslagsvis 9,8 millioner i bonus fra norsk Toppfotball. Den 8. plassen de ender på gir en snau milion mindre. De vare bare ett poeng fra 11. plass. De kunne mistet ytterligere noen hundre tusen. Men verre er den sportslige statistikken. Da 5-2 ble hamret inn bak Adam Larsen Kwarasey slapp Vålerenga inn sitt 34. mål på bortebane i år. Bare Sandefjord er svakere. Tre seire på 15 bortekamper er ganske illustrerende for hvor VIFs problemer ligger. Søndages to første baklengsmål var tilnærmede gavepakker.

I årets siste seriekamp skapte Vålerenga seks sjanser og scoret på to av dem. Henrik Kjelsrud Johansen, som har fått tillit som spiss hele år, scoret sitt første (!) med beina. På Vålerengas vakreste angrep i kampen med Robert Lundtsröm som servitør. Og Christian Grindheim scoret kanskje sitt siste mål i blå trøye på sitt elegante frispark med to skritts fart. Hvis ikke Ronny Deila ombestemmer seg og gir ham nytt tilbud i løpet av uka.

Vålerenga fullførte enda en sesong som går i glemmeboka. 8. plass samler de ikke på. Spørsmålet er om dette er begynnelsen på et langsiktig Deila-prosjekt. Hans forgjenger Kjetil Rekdal karakteriserer VIF-året som en fiasko. Det er mange or då bruke. Vålerenga får bare være glade for at kampen på Fosshaugene ikke ble avgjørende for VIFs del. Morsomst var det for ex-VIFer Kjetil Wæhler som må spille to kamper til før karrieren er over.

Denne uka skal VIF-spillerne til samtaler om neste sesong. Stallen skal slankes og fornyes. Det er ikke løst i løpet av en uke. Men Ronny Deila vil forme sitt mannskap. Som skal betydelig høyere enn en 8. plass neste år.

Søndagens resultater:

Eliteserien fotball menn søndag, 30. og siste runde:

Brann – Tromsø 2-2 (1-1)

Haugesund – Kristiansund 2-3 (2-1)

Molde – Sarpsborg 2-2 (0-0)

Odd – Rosenborg 1-0 (0-0)

Sandefjord – Lillestrøm 1-3 (1-2)

Sogndal – Vålerenga 5-2 (2-1)

Viking – Stabæk 2-0 (1-0)

Aalesund – Strømsgodset 4-3 (1-1).