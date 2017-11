Vålerenga må telle opp: Hvem blir igjen?

Oslo

Hvem skal ut? Vålerenga har slitt med spillelogistikken og selv på lagbildet under cupfinalen gikk det galt.

For den som teller opp vil se at det bare er ti spillere på bildet. Hun som mangler, Aiva Luik, er en av mange som det er tvilsomt om fortsetter. Hun er Vålerengas mest internasjonale spiller, født i Australia med estiske røtter.

– Ja, det er en vei å gå for å få satt sammen stallen med så mange spillere på ettårskontrakter, sier administrativ leder for Vålerengas kvinnelag, Egil Jørgensen til Dagsavisen.

Men han er optimist.

Så langt er det bare Stephanie Verdoia som man vet forsvinner. Hun skal tilbake til studier i USA. Hun blir et quiz-navn i VIF-historien da hun ble den aller første målscoreren på Intility Arena da den åpnet 9. september. Hun satte inn 1-0 mot Kolbotn.

Men hun kan få følge av flere. Den islandske kapteinen Gunnhildur Jonsdottir teller på knappene, det samme gjør den amerikanske keeperen Michelle Jenny Betos.

Treneren fortsetter

Men det som er helt klart er at hovedtrener Kjell Gustad har kontrakt ut 2018-sesongen.

– Ja, det er spennende å se hvordan denne stallen blir seende ut til slutt. Men vi har et mye bedre grunnlag nå enn for et år siden, sa Gustad til Dagsavisen etter cupfinaletapet for Avaldsnes (0-1).

Og for å illustrere hvilket løft VIF-jentene har fått til:

– Det var bare Avaldsnes vi ikke slo i år, sier han etter tre ettmålstap for Karmøy-klubben.

En del av det grunnlaget treneren snakker om er spillerne som kommer opp fra yngres avdeling. For det er der den store kvinnesatsingen skjer.

Langsiktig jobb

– Vi vil øke innsatsen der, det har allerede gitt resultater, men her er det langsiktige arbeidet viktigst, sier Jørgensen. De utenlandske spillerne på korttidskontrakter ligger litt i dagen at vandrer videre. Men Vålerengas langsiktige plan er å få inn kontinuitet og kjempe seg opp til en stabil plass i norsktoppen i løpet av tre år.

Neste år vil de forbedre 7.-plassen i Toppserien og komme til en ny cupfinale.

Årets budsjett lå mellom fem og seks millioner kroner, en million bak Avaldsnes.

Nå har nye sponsorer gått inn i Toppserien, men det er foreløpig uklart hvordan dette kommer klubbene til gode neste sesong.

Innen årsskiftet håper Vålerenga å ha mye plass med tanke på neste års spillerstall.