Vålerenga lar Moa og Fredheim Holm hvile

Da Vålerenga ble cupmester i 2008, var Ørn Horten ett av hindrene på veien. I kveld møtes lagene i cupen igjen, faktisk for 18. gang siden det første møtet i 1928. Så Ørn Horten er en rutinert traver i norsk fotball.

3.-divisjonslaget slo ut Sandefjord 3-1 i forrige runde. VIF reiser ned uten Moa Abdellaoue og Daniel Fredheim Holm. De hviles til seriekampen mot Tromsø lørdag. Også backene Robert Lundström og Rasmus Lindkvist får hvile.

VIF-trener Ronny Deila møtte Ørn Horten med Godset i 2014. Da vant Godset på straffespark. VIF hadde store problemer med Kråkerøy sist, en kamp som også gikk til straffespark.

- Nå har vi vist fram bunnivået i cup og toppnivået i serien i løpet av en uke. Oppgaven er å stabilisere dette laget. Samtidig er det knallhard kamp om plassene. Kampen mot Kråkerøy sist lærte oss at ingenting kommer av seg sjøl. Vi gleder oss til cupduellen mot Ørn Horten, sier VIF-trener Ronny Deila.

Moa Abdellaoue fikk en liten smell mot Rosenborg, mens Daniel Fredheim Holm, som gjorde et strålende comeback, må matches forsiktig.

Ørn Horten ligger på 2. plass i sin 3.-divisjonsavdeling etter at de slo Holmen 1-0 sist. De rykket ned fra 2. divisjon i fjor og vil så fort som mulig opp igjen. Moss er lederlaget i denne avdelingen der også VIFs forrige cupmotstander Kråkerøy spiller.

I Lystlunden er det rigget for storinnrykk i kveld. Cupfesten mot Sandefjord skal gjentas. Klubben gikk i fjor med betydelig underskudd og disse to cupkampene kan hjelpe mye for å berge økonomien i Ørn Horten.

Vålerenga har ett uttalt mål for årets cup: Å komme til og vinne cupfinalen på Ullevaal 3. desember!

Her er VIF-troppen mot Ørn Horten

Keepere: Marcus Sandberg, Aslak Falch.

Forsvar: Christian Borchrevink, Markus Nakkim, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg, Madhusan Sandrakumar.

Midtbane: Herman Stengel, Christian Grindheim, Abdisalam Ibrahim, Daniel Berntsen, Aron Dønnum.

Angrep: Ernest Agyiri, Henrik Kjelsrud Johansen, Chidera Ejuke, Bård Finne, Ghayas Zahid.