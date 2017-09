Vålerenga Hockey kan tape fire millioner kroner hver måned

Oslo

– For å si det mildt vil det være krise for oss om åpningen ikke blir etter planen. Både sportslig og økonomisk, sier daglig leder i VIF Hockey, Gunnar Thøgersen til Dagsavisen.

Tapte 1,7 millioner

Byggingen av nye Jordal Amfi kom i gang tre måneder etter skjema, og forsinkelsene er foreløpig ikke hentet inn. Noe som kan bety et økonomisk tap for Vålerenga på hele 12 millioner kroner.

Vålerenga måtte spille sluttspillskampene forrige sesong i Furuset Forum.

– Det tapte vi 1,7 millioner kroner på, i forhold til å spille på Jordal, sier Thøgersen.

Denne sesongen spiller Vålerenga alle sine hjemmekamper i Furuset Forum.

– Vi har forpliktelser og avtaler, som er inngått ut ifra at Nye Jordal Amfi står klar til seriestart neste år. Vi har ingen plan B per dags dato og håper at dette ordner seg, og at arenaen blir klar til seriestart, sier han.

Hovinbekken

Grunnen til forsinkelsene på Jordal er mer kompliserte grunnarbeider enn antatt.

Den største utfordringen har vært Hovinbekkens beliggenhet.

– Den ligger høyere i terrenget enn det vi kunne tolke av det eksisterende kartet, da vi jobbet med forprosjektet, sier kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Ingunn Olsen til Dagsavisen.

– Vi har støtt på større problemer i grunnarbeidet enn vi hadde forventet. Arbeidet med å sikre og forsterke kulverten er både komplisert og tidkrevende. Vi jobber nå sammen med vår entreprenøren, NCC, for å sette opp en ny framdriftsplan, og se om det er mulig å forsere arbeidet, Vårt mål er at vi i løpet av september skal, sammen med vår entreprenør, ha på plass en omforent plan for videre arbeid, sier Ingunn Olsen.

Gamle Jordal Amfi, som sto klar til OL i 1952, ble revet i våres.

– Vi kom senere i gang med grunnarbeidene enn planlagt. Arbeidet med rammetillatelse og dermed igangsettelsestillatelse for sprengning og graving tok lengre tid enn planlagt, men er nå håndtert, sier Ingunn Olsen.

– Det er alltid knyttet usikkerhet til forhold i grunnen og i forbindelse med grunnarbeidet. I store byggeprosjekter som Nye Jordal Amfi øker kompleksiteten og risikoen, legger hun til. Grunnen til forsinkelsen i våres var at tiltaksområdet ble utvidet, noe som krevde nye runder i byråkratiet.

I dag er entreprenøren til Kultur- og idrettsbygg i full gang med arbeidene på tomten.

– Vi holder fortsatt på med grunnarbeidene. Store deler av tomten er sprengt ferdig, spunten er satt og vi kjører ut nødvendige masser. Nå er betongarbeidene i oppstartsfasen, sier Ingunn Olsen.

– Er det mulig å ta igjen forsinkelsen, slik at Jordal Amfi vil stå klar etter planen?

– Jeg vil ikke spekulere i dette nå. Vi ser på dette sammen med entreprenøren, og vurderer hvordan utfordringene i grunnen vil kunne påvirke det videre arbeidet, sier Ingunn Olsen.