Vålerenga flyter videre: Sjette strake seier

Oslo

Og DNB Arena i Stavanger er vanligvis ikke den enkleste banen å vinne på. Et Stavanger-lag som har hanglet i hele sesongen, møtte mye motbakker da de møtte et hardtarbeidende Vålerenga.

For det er lagmoralen og gutsen i dette VIF-laget som nå skuffer inn poeng i kamp etter kamp. Ni poeng er plukket hjem de siste fem dagene.

Seks mot tre

Men at de sto i mot i sluttminuttene denne kvelden var nesten ubegripelig. To minutter før slutt ble det seks mot fire, det siste minuttet ble det seks mot tre. Og da måtte nødvendigvis en redusering komme. Da Spencer Humphries banket inn 2-3 ventet publikum bare på utligningen. Alt skjedde i VIFs sone. Og da kunne også utligningen kommet da Oilers-spillerne skjøt fra alle vinkler. Men Steffen Søberg og et oppofrende forsvarsspill berget alle poengene etter en siste periode der hjemmelaget vant skuddstatistikken 11-3.

Tidlig i sesongen var det utvisningene som rammet VIF og som gjorde at de tapte jevne kamper. Denne kvelden var det Stavanger som fikk trøbbel i power play. Våelerngas to første scoringer kom i overtall, først ved Thomas Olsen etter drøye sju minutter, så ved Rasmus Ahlholm i midtperioden etter at Oilers hadde utlignet.

Søberg med snapphansken

I siste perioden fikk vi se kjernen bak Vålerengas opptur. Forsvaret jobbet heroisk foran en sterk keeper Steffen Søberg, og selv fire minutter i overtall skapte knapt nok sjanser. Fordi forsvaret ryddet unna før Søberg ble satt på de største prøvene. Og når skuddene kom, var kanskje Getligaens beste keeper der da han måtte.

Og selv ikke med tre spillere flere på isen klarte Oilers å få mer enn ett mål. Ikke rart VIF-spillerne omfavnet sin stolte keeper etter kampslutt.

- Vi har hatt en god defensiv struktur i mange kamper nå. Og med alle skadene vi har, har andre i laget løftet seg, sa trener Roy Johansen til TV2 etter at Vålerenga faktisk hadde slått Stavanger i tredje kamp på rad. Og nå er de to siste kampene mot dem vunnet på borteis også. Og avstanden ned til Stavanger er åtte poeng.

Hvordan skal dette gå når alle de skadede spillerne kommer tilbake. Får de spilletid?

Jada, det får de. For dugnaden kan ikke varig evig. Men når Vålerenga i praksis får inn en hel femmer til, kan dette laget bare se oppover på tabellen. Og senere sluttspill.

Skuddstatistikken: 39-30 (9-12, 19-15, 11-3).