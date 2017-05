Vålerenga felt av deres egen strategi

Oslo

KOMMENTAR

Vålerenga fortsetter å svinge som en jo-jo i norsk eliteserie. To strake seire og tre kamper uten tap endte med velfortjent nederlag igjen. Årsak: Sarpsborg gikk i strupen på VIF, presset høyt og var aggressive fra første spark. Med andre ord: Akkurat samme oppskrift som Ronny Deila har proklamert skal være Vålerengas kjennetegn. Da er det vondt for ham å se at hans egne blir nedkjempet.

Fotball handler i hovedsak om å vinne dueller og de vant hjemmelaget de fleste av. Vålerenga fikk ikke avgårde et eneste skudd på mål før pause i kampen der Moa Abdellaoue gjorde comeback fra start. Og ved pause så denne kampen avgjort ut. Komfortabel 2-0 ledelse til et hjemmelag som består av en samling ganske gode fotballspillere der ingen er stjerner. Tar du ti minutter på Karl Johan og spør etter navnene på de beste Sarpsborg-spillerne, får du neppe mange svar. Men kollektivet er imponerende. Signert tidligere VIF-trener Geir Bakke.

Den første scoringen kom altså før fire minutter var spilt. Sarpsborg vant duellene også etter en corner, laget kloret seg fast og det høye presset førte til at den tidligere Kjelsås-stopperen Sigurd Rosted kunne styre inn ledelsen. Og slik fortsatte det. VIF fikk aldri i gang noe offensivt spill, her satt man og ventet på neste mulighet for Sarpsborg 08.

Etter seieren over Aalesund der Herman Stengel scoret på et flott langskudd, skrev vi om det lille ekstra alle lag er avhengig av. Sarpsborg Anders Trondsen ga denne kveldens bevis. Det er vakkert å se når en spiller drar seg fri på 25 meter og bestemmer seg for å druse. Trondsen har en venstrefot som få andre. Og med strak vrist fikk han den duppen som gjorde keeper Marcus Sandberg sjanseløs. Slike scoringer er det knapt mulig å gardere seg mot.

Slik endte dette i en ny nedtur for VIF som først dominerte banespillet da Sarpsborg trakk seg mer tilbake etter pause. Men utfordringen er den samme: Å skape sjanser og farligheter ut av den ballbesittelsen laget faktisk har. Det er mellom 16-metrene Vålerenga er best. Men flåsete sagt: Det er ikke der målene står.

Ronny Deila har mange nye spillere på gang etter skader og da blir prosessen videre å finne en sammensetning som gir dette laget større trøkk. Ernest Agyiri var god i vinter og er spilleklar nå, unggutten Felix Horn Myhre er tilbake og etterhvert kommer også Chrsitian Grindheim selvfølgelig. Men hjelper det på Vålerengas aggressivitet?

Dette jobber Ronny Deila med hver dag. Etter onsdages cupoppdrag mot Kråkerøy, er det Rosenborg på Ullevaal som er neste oppgave i serien. Et Rosenborg som ofte har hanglet like mye som Vålerenga, men som har fått flere poeng ut av en humpete vårsesong. For nå er en tredel av ligaen unnagjort og hva er tendensen? Alle kan slå alle og tetkampen kan bli jevnere enn på mange år. Der ligger også Vålerengas trøst og muligheter.

PS1. Rune Deila sa til denne avis fredag at han unnet kameraten Geir Bakke all suksess. Han mente det ikke så bokstavelig. Men dette var første gang Geir Bakke slo Vålerenga som trener. Han sendte også innpå en 17-årig lokal debutant: Jørgen Strand Larsen.

PS2. Episoden med steinkastingen mot Sarpsborgs keeper Anders Kristiansen var alvorlig. Det skjedde før pause og steinen skal ha kommet fra tribunedelen der VIF-supportene sto. En person ble pågrepet av politi og ført bort. Politiet i Østfold berømmer forøvrig via twitter begge lags supportere for oppførselen etter opptrinnet.

KAMPFAKTA

Sarpsborg – Vålerenga 2–0 (2–0)

Sarpsborg stadion: 5301 tilskuere

Mål: 1–0 Sigurd Rosted (4), 2–0 Anders Trondsen (38).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Robert Lundström, Abdi Ibrahim, Vålerenga, Joachim Thomassen, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg.

Lagene:

Sarpsborg (4-3-1-2): Anders Kristiansen – Andreas Albæk, Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Tor Øyvind Hovda fra 89.), Anders Trondsen, Kristoffer Zachariassen – Patrick Mortensen – Erton Fejzullahu (Jon-Helge Tveita fra 61.), Jonas Lindberg (Jørgen Strand Larsen fra 83.).

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Herman Stengel, Magnus Lekven – Abdi Ibrahim (Daniel Berntsen fra 79.), Ghayas Zahid, Bård Finne (Daniel Fredheim Holm fra 57.) – Mohammed Abdellaoue (Henrik Kjelsrud Johansen fra 79.).

Øvrige resultater søndag:

Kristiansund – Haugesund 3–2 (0–0)

Tromsø – Strømsgodset 1–1 (1–0)

Aalesund – Sandefjord 2–0 (2–0)

Senere kampstart: Odd – Molde (20.00).

Spilt lørdag: Rosenborg – Lillestrøm 1-1, Sogndal – Brann 2-3.

Spilles mandag: Stabæk – Viking.