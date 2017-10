Oslo

Grunnen til den firkantede rundkjøringen er enkel: Det skal redusere trafikken. Planen var at den skulle ned med vel 40 prosent. Lyskrysset den erstattet var dessuten byens farligste, med fire alvorlige ulykker i året.

Trikken kjører rett gjennom krysset, mens bussene må ta veien fatt, som bilene.

Firkant

Etter ombyggingen ble det egen trasé for trikk og buss, og med det bedre fremkommelighet for kollektivreisende. Dog blir det noen flere uhell med bussen i en firkant.

– Det optimale hadde vært om bussen også kunne kjøre rett gjennom krysset, som trikken, sier pressevakt i Ruter, Sofie Bruun.

​– Fremkommeligheten er bedre og gjør det lettere å få kollektivtrafikken igjennom, legger Bruun til.



Slik så Carl Berner ut 2001, da det fortsatt var lyskryss. Foto: Stein Marienborg

Kø

Dagsavisens journalist har selv observert stadige propper på plassen. Ja, såpass at busser og biler biter seg selv i halen og står bom fast. Da må sinte førere rygge og skvise seg nærmere hverandre for å få i gang trafikken igjen. Slik kan de stå i flere minutter, og det blir full stopp også i tilstøtende gater. Men dette fører altså til mindre trafikk, fordi man velger andre veier inn og ut av byen neste gang. Drøyt 30.000 biler kjørte daglig gjennom krysset før ombyggingen startet. Bymiljøetaten i Oslo har ingen nye tall, men ifølge tall fra Statens vegvesen i 2011, har den daglige trafikken falt med 16.000 biler.

– Vårt inntrykk er at rundkjøringen fungerer etter hensikten, og våre tall viser at trafikken heller ikke har økt i de omkringliggende sidegatene, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i bymiljøetaten.

Men det er ikke flere firkantede rundkjøringer på gang.

– Vi kjenner ikke til konkrete planer om flere slike rundkjøringer per nå, sier Olsen.

Byrom

Dronninga Landskap står bak den firkantede rundkjøringen.

«Det viktigste med Carl Berners plass er at det er byroms- og et bykulturprosjekt, ikke et bilavviklingsprosjekt. Sinnet til enkelte bilister skyldes at de har mistet sine privilegier, som nå i stedet er gitt til de gående, syklende og kollektivreisende. Det er et nytt hierarki i byen; nå er det igjen byliv og bykultur som skal feires i byene våre, ikke bilisme og motorvei», skrev Rainer Stange og Ragnhild Momrak i Dronninga Landskap i en kronikk på NRK Ytring , som forklaring til hvorfor rundkjøringen er blitt firkantet.

Den rektangulære utformingen følger bygningene ut mot plassen. Flere bussruter og trikken, samt tungtransport og utrykningskjøretøy trafikkerer rundkjøringen, som ikke er en rundkjøring.