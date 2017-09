Oslo

VALLE (Dagsavisen): Den siste lille lykkepillen som kunne berget en levelig VIF-høst ble effektivt svelget av Sarpsborg. De spiller cupfinale første søndag i advent mot enten Molde eller Lillestrøm. For Vålerenga handler høsten nå kun om en ting: Overlevelse i Eliteserien.

Det er ikke veldig komplisert å analysere det VIF-laget som nå fortvilet prøver å lage fotballfester på kanskje landets flotteste arena. Når man ikke har spisser som leverer, vinner man ikke fotballkamper. Ghayas Zahid er fortsatt lagets toppscorer, lagets spydspiss Henrik Kjelsrud Johansen har ikke en eneste scoring i årets seriespill. Moa Abdellaoue, som var best i februar (!) har vært forfulgt av skader og den nye spissen Fitim Azemi ble hentet utrent fra Israel.

Forskjellen ble så alt for tydelig da Sarpsborg satte inn ledelsen. Vålerenga og Henrik Kjelsrud Johansen hadde akkurat misbrukt den aller største sjansen etter et strålende angrep. Men Sarpsborg var enda mer direkte og plutselig har de masse plass i VIFs forsvar og spiller fram Krepin Diatta som scorer fra en meters hold. Offside? Ja, mente VIF-forsvaret, nei mente assistentdommer og da var det gjort.

Vi så smarte detaljer fra Daniel Berntsen, vi så oppofrende løp fra Samuel Kari Fridjonsson, men vi satt aldri med følelsen av at dette ville bli farlig. Først da Sarpsborg ledet 2-0 ble det et visst trøkk foran sulteforete VIF-supportere. Nye avslutninger kom, Azemi kom inn som andre spiss, men ingenting hjalp. Simen Juklerød kunne scoret, men skjøt utenfor, Henrik Kjelsrud Johansen kunne scoret, men headet utenfor. Utenfor, utenfor. Christian Grindheim det samme.

Det er bare å gratulere Sarpsborg med deres fjortende (!) finale siden 1906. Selv om dagens klubb ble stiftet i 2008, er den tuftet på gamle Sarpsborg fotballballklubb. Vålerenga har delvis startet på nytt med sin nye arena, men har altså opplevd at Sarpsborg nærmest gjorde det til sin hjemmebane. Når det er sagt. Klanen gjorde det de kunne. Og ga aldri opp. Det gjorde ikke VIF heller, det gjør man ikke under Ronny Deila, men evnene strakk ikke til. Og det er disse spillerne man må klare seg med. Man kan ike hente John Carew som de mest desperate foreslo. Man kan ikke hente noen. Men håpe at en mann som Kjelsrud Johansen gjør mer enn å vinne hodedueller, at ha treffer mål også.

Vålerenga har ikke vunnet på de sju siste seriekampene og den tendensen må snus hvis ikke sesongen skal bli en komplett fiasko. Neste oppgave er Brann kommende søndag. Lagets og Ronny Deilas store utfordring er å klare å jobbe i motgang og ikke la seg påvirke av all negaitivitet rundt klubben. Det er mange som ønsker Vålerenga alt vondt. Det var mange som godtet seg at stadion var halvtom ved kamp nummer to, attpåtil en semifinale. Vålerenga er elsket og hatet. Og slik vil det fortsette.

Når kampen blåses av har halvparten av publikum allerede forlatt arenaen. Spillerne setter seg rett ned på deres nye gress. Men de manner seg opp og går bort til de gjenværende fra Klanen og takker for innsatsen. Den lille flammen er der fortsatt. Men den trenger mye oksygen for å få nytt liv. Mot Brann må det snu. Ellers er det fullstendig krise for en klubb som har helt andre ambisjoner enn dette.

KAMPFAKTA

NM fotball menn onsdag, semifinale:

Vålerenga – Sarpsborg 0-3 (0-1)

Vålerenga kultur- og idrettspark: 8302 tilskuere

Mål: 0-1 Krepin Diatta (25), 0-2 Ole Jørgen Halvorsen (59), 0-3 Halvorsen (str. 90).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Krepin Diatta, Sarpsborg, Henrik Kjelsrud Johansen, Herman Stengel, Vålerenga.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg (Fitim Azemi fra 66.) – Christian Grindheim, Herman Stengel – Daniel Berntsen (Chidera Ejuke fra 66.), Samuel Kari Fridjonsson, Simen Juklerød – Henrik Kjelsrud Johansen.

Sarpsborg (4-4-2): Anders Kristiansen – Amin Askar, Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Kristoffer Zachariassen, Tobias Heintz (Nicolai Poulsen fra 72.) – Krepin Diatta, Patrick Mortensen.