– Usedvanlig pinlig

Oslo

– Hvis ordføreren skal være sint på noen, så må det være skolebyråd Tone Tellevik Dahl, sier Saida Begum, Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen.

Hun reagerer på ordfører Marianne Borgens utspill i tirsdagens Dagsavisen, der Borgen fortalte at hun er sint på barnas vegne, mot Regjeringen, som kuttet i gratis aktivitetsskole på Mortensrud skole. Pilotprosjektet som har vart i fire år, er nå i ferd med å avsluttes, og ordfører Marianne Borgen mente Regjeringen ikke burde ha avsluttet prosjektet før siste evaluering var gjennomført.

Men Begum mener altså Borgen sender kritikken til feil adresse, og heller burde sendt den til sine egne.

Kutt

– Tone Tellevik Dahl har tapt den interne budsjettkampen og må kutte nesten en halv milliard i skolebudsjettet fram til 2020, sier Begum.

– Dette framstår som et uvanlig pinlig forsøk på ansvarsfraskrivelse, legger hun til.

– Jeg kan ikke forstå at byrådet, selv med et mye større økonomisk handlingsrom enn noen gang tidligere, ikke velger å videreføre AKS-tilbudet ved en skole hvor tiltaket åpenbart har positiv effekt, sier hun.

– Byrådet kan selv sikre at tilbudet på Mortensrud videreføres, sier Begum.

Samtidig kritiserer hun hvordan det rødgrønne byrådet betaler for gratis kjernetid for første- og andreklasseelevene på AKS i utvalgte bydeler.

Begum mener det fører til at pengene til AKS blir smurt tynt utover, i stedet for at elevene og skolene med størst behov prioriteres.

– Mange familier med over en million kroner i inntekt får en håndsrekning, mens enda flere familier med svært dårlig råd ikke får det samme tilbudet, sier hun.

– Det er usosialt og urettferdig, legger Begum til.

Reagerer kraftig

Men utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl vil ikke ha på seg at skolen er nedprioritert hos de rødgrønne.

– Høyre fortsetter å bløffe om Osloskolen, kontrer Tellevik Dahl.

– Bare i 2017 har vi et oppvekst- og kunnskapsbudsjett med 500 mill. kroner i nye politiske satsinger. Vi fullfinansierer alle elevplasser, vi ansetter flere lærere og vi gir gratis aktivitetsskole med bedre kvalitet, sier hun.

Byråden reagerer også på at Begum i Høyre sier at AKS-tilbudet har positiv effekt.

– I Høyres oslobudsjett er hele ordningen med gratis AKS kuttet på alle osloskoler. Det bør velgerne merke seg, sier hun.

– Er det aktuelt for Oslo kommune å gjøre AKS på Mortensrud gratis for alle?

– Vi vil i år ha fått på plass gratis aktivitetsskole på 44 skoler, inkludert Mortensrud. Vi gjør det trinn for trinn, og så langt har vi kommet til 1. og 2. trinn på Mortensrud. Utvidelser til nye skoler og nye klassetrinn kommer vi tilbake til i budsjettprosessene, sier hun.

Vil endre AKS

I arbeidet fram mot Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg jobbet Oslo Ap for flere endringer i AKS. Blant annet at det skal bli billigere over hele landet.

– Hvor lav bør prisen være, Tellevik Dahl?

– Jeg har jobbet for å erstatte skolefritidsordningen med en nasjonal aktivitetsskole, som møter foreldres forventninger til innhold, aktiviteter og kvalitet. Foreldre kan ikke ta hele regningen, og det offentlige bør derfor gå inn å medfinansiere den nye aktivitetsskolen slik byrådet gjør i Oslo. En makspris er viktig, men hva maksprisen skal være, må selvsagt utredes, sier hun.

Også i Utdanningsforbundet i Oslo mener de at Oslo kommune må finne en løsning her.

– Det er fint om alle parter mener at dette prosjektet er bra. Da håper vi Oslo kommune tar ansvar for at det blir videreført, sier Jannicke Bakke Fredriksen i Fylkesstyret til Utdanningsforbundet i Oslo.

– Hvis det er flertall for dette i bystyret, så får bystyret ta ansvar for å finne pengene også, sier hun.

Bakke Fredriksen legger til at Utdanningsforbundet i Oslo mener aktivitetsskolen på sikt bør bli gratis.