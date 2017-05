Unner Bakke suksess

Oslo

VALLE: – Vi har kjent hverandre lenge og Geir er en person jeg er glad i. Jeg unner han all suksess som trener, sier Ronny Deila om mannen som har løftet Sarpsborg 08 inn i medaljekampen.

Etter seieren over Lillestrøm er «08» bare tre poeng fra serieledelse.

Tre på rad

Men Vålerenga kommer sakte bakfra og etter to strake ettmålsseire føler de at har noe på gang. Men de har veldig mye å forbedre spillemessig.

– Stans! Hvorfor gjør du det der, Tollås? roper Deila ut på treninsgfeltet under fredagens spilleøkt.

Han stopper spillet stadig og utfordrer spillerne på de valgene de tar.

– Dette har vi fått gjort for lite av. Jeg vil helst ikke dynge på med for mye informasjon. Men det er viktig at spillerne ser og forstår det sjakkspillet som fotball er, sier Deila til Dagsavisen etter at økta er over.

Spillende lag

Vålerenga kommer fra kamper mot to lag (Aalesund og Kristiansund) som tidvis har lagt seg lavt. De to neste seriemotstanderne nå er Sarpsborg08 og Rosenborg, som begge vil styre kamper. Midt i mellom kommer cupoppgjøret mot Kråkerøy i Fredrikstad.

– Joda, vil vil gjerne at alle lag legger seg lavt vi, da kan vi øve på det. Men fint å møte mer spillende lag også, da åpner det seg gjerne noen rom, sier Deila.

Igjen må han klare seg uten kaptein Christian Grindheim og Muhamed Keita. Ingen av dem trente fredag og Magnus Lekven gikk av før spilleøkta.

Framme startet Moa Abdellaoue som midtspiss.

Men inn i troppen kommer Ernest Agyiri og Felix Horn Myhre for første gang i årets sesong. De har begge har vært langtidsskadet. Agyiri var en av VIFs beste spillere i treningskampene i vinter.

I skyggen

Sarpsborg 08 har utviklet seg under Geir Bakke, som aldri vil glemme årene han hadde i VIF.

Han kunne antagelig skrevet bok om medaljeårene i Oslo med sølv i 2004 og gull i 2005. Han var en del av støtteapparatet, men det var ledertrioen Kjetil Rekdal, Kjetil Siem og Lars Bohinen som fikk det meste av oppmerksomheten utad.

Siden har Bakke gått gradene som assistent i Stabæk før han ble hovedtrener i Kristiansund og så i Sarpsborg foran 2015- sesongen. Den endte i cupfinale der de tapte for Rosenborg,

- Sarpsborg er gode på press og jobber hardt. Jeg er imponert over det de har fått til, sier Deila.

Interessen er stor og det forventes nesten fullt hus søndag kveld. Stadion tar 5.700 tilskuere.