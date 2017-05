United skal stille med sine beste på Ullevaal

Oslo

Av Stian Johnsen

Manchester United legger en del av sesongoppkjøringen til Oslo og møter Vålerenga på Ullevaal stadion søndag 30. juli.

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse på landslagsarenaen onsdag ettermiddag. Den engelske storklubben gjestet Oslo sist i 2012, da det ble 0–0 for fulle tribuner mot nettopp VIF.

Den gang spilte stjerner som Nemanja Vidic, Nani og Wayne Rooney for rødtrøyene. Ifølge en pressemelding fra Vålerenga skal United stille sitt sterkeste tilgjengelige mannskap i sommerens kamp, og det betyr at profiler som Rooney, David de Gea og Paul Pogba kan bli å se i Oslo.

Trolig kommer også manager José Mourinho på en sjelden norgesvisitt for å lede sitt stjernegalleri.

– Vi er stolte over å få en så stor klubb som Manchester United på besøk. Våre spillere får en gylden anledning til å vise seg fram for et stort publikum og samtidig måle krefter mot noen av verdens beste spillere, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

I forkant av Vålerenga-kampen skal United spille oppkjøringskamper i USA mot blant andre Barcelona, Real Madrid og Manchester City.

Europaliga torsdag

Situasjonen ser ut til å lysne i Manchester United-leiren før torsdagens viktige kamp mot Celta Vigo. Onsdag var fire spillere tilbake i trening etter skader.

Som ventet er midtbanestjernen Paul Pogba aktuell etter å ha stått over to kamper. Juan Mata er også aktuell til semifinaleoppgjøret i europaligaen, i likhet med Marouane Fellaini som soner suspensjon i serien.

Mer uventet var det at forsvarstrioen Chris Smalling, Phil Jones og Eric Bailly var tilbake på treningsfeltet. De to førstnevnte har vært ute i en drøy måned etter å ha blitt skadd på landslagsoppdrag, mens Bailly ble skadd mot Swansea sist søndag.

Totalt var 23 spillere en del av onsdagens treningstropp, skriver United på sitt nettsted. Blant dem var ungguttene Scott McTominay og Matty Willock.

Manager José Mourinho må definitivt klare seg uten skadde Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw og Timothy Fosu-Mensah mot Celta Vigo. Første kamp spilles i Spania torsdag, mens returen går på Old Trafford neste uke. (NTB)