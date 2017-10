Ung gutt på sykehus. Ble banket opp på Tveita.

Oslo

Politiet fikk melding om episoden via AMK klokken 14.43 søndag.

– To ungdommer har fått juling. Vi er usikre på foranledningen. En av dem skal ha blitt slått med en stein, og ambulansepersonellet mente det var best at han ble kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Andremann var fortsatt på stedet da politiet kom fram.

– Patruljen snakket med ham. Vi har ingen informasjon om mistenkte nå, sier operasjonslederen.

(NTB)