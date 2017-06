Tromsø skaderammet foran møtet med VIF

Oslo

Vålerenga kom til Tromsø fredag kveld for å spille siste seriekamp før landslagspausen.

Det var i Tromsø i fjor høst Ronny Deila i praksis tok over for Kjetil Rekdal som kampleder. Det endte med en overbevisende 3-0 seier. En viktig seier for å unngå nedrykk.

Siden den gang har VIF framstått som et av vårens mange jo-jo-lag som kan prestere fra bunn til topp fra kamp til kamp.

– Vi viste mot Rosenborg hva vi er gode for. Spiller vi slik, kan vi slå hvem som helst i Norge. Samtidig har vi to cupkamper som viste det motsatte. At vi kan tape for hvem som helst. Vi trenger et stabilt toppnivå, sa Ronny Deila til Dagsavisen etter nestenulykken i cupen mot Ørn Horten, der laget karret seg videre etter ekstraomganger.

Terningkast 1 eller 6?

Og laget kan ikke lene seg på prestasjonen mot Rosenborg. Utfordringen er å prestere på samme nivå over tid. Blir det terningkast 1 eller 6 i dag?

Lørdag er det Rosenborg-troppen som entrer Alfheim stadion. Det betyr at blant andre begge svenskebackene er med i tillegg til Daniel Fredheim Holm, Moa Abdellaoue og Christian Grindheim. Den eneste som er utilgjengelig er Mohamed Keita.

VIF fikk bare ett tap i mai måned og vil styrke tabellsituasjonen foran to ukers landslagspause. Deretter venter to friske hjemmekamper mot Strømsgodset og Lillestrøm.

Spisskrise

For hjemmelaget er det verre. Nå er i praksis alle klubbens tre opprinnelige spisser ute med skader. Runar Espejord og Slobodan Vuk har vært ute i lang tid, mens Thomas Lehne Olsen ble skadet i cupkampen mot Fløya onsdag. Der vant Tromsø 3-1.

– Jeg har aldri opplevd maken til skadeforfall i en lagdel, sier Tromsø-trener Bård Flovik til klubbens nettsted.

Men mot Fløya kom Morten Gamst Pedersen på scoringslista igjen, hans første mål i TIL-trøya på 13 år.

Tromsø vil angripe Vålerenga fra start ved å gå i strupen på dem. Slik Vålerenga gjorde mot Rosenborg.

– Vi har også vist at toppnivået vårt er bra. Det er vi når alle er på, sier Bård Flovik, som tross alt har sesongens største skalp i beltet allerede: Å slå Rosenborg på Lerkendal. Attpåtil i 16. mai-kampen.

Hjemme har det vært verre. Tromsø har bare en hjemmeseier i år, den kom mot Sogndal (3-0) 9. april. I forrige serierunde ble det 1-4 for Lillestrøm på Åråsen.

Kampstart på Alfheim lørdag er 15.30.