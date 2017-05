Trikkestrid i Oslo Høyre

Oslo

– Vi må fase ut trikken, og investere i nymotens kollektivtransport, sier Oslo Unge Høyres leder Nicolai Øyen Langfeldt.

Oslo kommune skal de neste årene bruke milliardbeløp på nye trikker. Nå vil Høyres ungdomsparti trekke i nødbremsen. I en uttallelse fra Oslo Unge Høyre heter det at trikker «dyre å anskaffe, dyre i drift og krever enorme infrastrukturinvesteringer».

Vil ha superbuss

Langfeldt mener pengene heller bør gå til å investere i såkalte «superbusser», ekstra store leddbusser som er lengre enn dagens trikker.

– Disse bussene kan frakte mennesker på en billigere og mer miljøvennlig måte. Det vil i tillegg dempe støynivået.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg er ikke begeistret for forslaget.

– Oslo har gjennom tiår investert penger i trikker og infrastruktur. Det er uklokt å kaste de investeringene på båten.

Likevel går Solberg langt i å støtte Unge Høyres kritikk av trikken. Selv om han vil beholde dagens tilbud, sier han nei til å utvide trikkenettet.

– Helt nye ruter vil koste mye mer.

Attraktiv transport

Kollektivselskapet Ruter jobber med fremtidens kollektivtransport i Oslo. Plandirektør Hanne Bertnes Norli forteller at trikken oppleves som mer attraktiv for de reisende.

– Vi ser at kundene foretrekker skinnegående transport i valget mellom to alternativer, sier hun.

I de vedtatte planene for Oslotrikken ligger ikke utvidelse av dagens linjer, kun oppgraderinger. Det er nødvendig for å øke kapasiteten.

– Trikken har rundt 50 millioner passasjerer i året, og er også den transportformen som har hatt høyest vekst i antall reisende. Nå stopper veksten opp, fordi trikkene er fulle.

Norli sier trikken har noen særskilte fordeler i sentrum.

– Busser krever mye plass. Trikken kan kjøre over torg og gjennom gågater, og er mye mer arealeffektiv i bykjernen.

Unge Høyre mener likevel fordelene er for få til å forsvare de enorme investeringene som må til.

– Jo nærmere trikkekjøpet vi kommer, jo mer aktuell blir debatten. Vi vil påvirke Oslo Høyre framover, og satser på gjennomslag i partiprogrammet for 2019–2023, sier Nicolai Øyen Langfeldt.

Unge Høyre kan vinne fram

Eirik Lae Solberg åpner for at moderpartiet kan la seg overbevise.

– Til nå har Oslo Høyre ønsket å beholde trikken, men vi skal gå gjennom alle standpunktene våre og diskutere dem.

Fremskrittspartiet er i dag det eneste partiet i Oslo bystyre som vil legge ned trikken.