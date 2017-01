– Trenger dytt fra staten

Oslo

Hotell-kongen betviler ikke de menneskeskapte klimaendringene som en etablert sannhet.

– Hva tenker de om stadig nye klimaavgiftene: Nødvendig dytt til næringslivet eller en sakte nedleggelse av norske bedrifter?

– Næringslivet gjør veldig mye bra, men hvis vi virkelig ønsker å endre kursen på klimautviklingen tror jeg det er nødvendig med noen ekstra dytt fra statens side. Vi i Nordic Choice kunne hatt et langt høyere utbytte dersom vi ikke satset på miljøtiltak, men vi mener at pengene vi legger ned er en billig «skatt» å betale for å bevare planeten. Men avgiftene må være smarte slik at de bidrar til forbedring uten å gjøre norske bedrifter mindre konkurransedyktige internasjonalt, sier Stordalen.