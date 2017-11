Trenertalent fra Liverpool til Skeid

Oslo

Stabæk, FC Midtjylland, Brentford FC og Liverpool FC har allerede nytt godt av 23-åringens kompetanse og engasjement. Nå står Skeid for tur.

Skeid har jaktet på Brantsæter i over et år og er en del av opprustningen av den kjente talentfabrikken på Nordre Åsen.

– At Thomas valgte oss foran andre tilbud fra toppklubber i Skandinavia viser at vi er på rett vei og har attraksjonskraft. Vi har flere spennende trenerkrefter på vei inn så dette begynner å se veldig bra ut, uttaler sportssjefene Øyvind Eide og Morten Kampevold fra Skeid i en pressemelding.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Jeg har erfaring fra mange spennende toppklubbmiljøer i flere land, men har lyst til å være med å bygge opp noe. Jeg vet at det har vært jobbet ekstremt godt i Skeid det siste året på struktur og forankring. At de ansetter en egen sportssjef for barn fra 5–12 år som jobber i tospann med en sportssjef for 13–19 åringene viser hvor grundig og langsiktig de tenker, at det er en sammenheng i alt de gjør, sier Brantsæter.

Les også: Nordlie: – Barn må også få være litt dominerende (Dagsavisen pluss - krever abonnement)

Brantsæter vil jobbe både med de yngste og de eldste ungdomstalentene i Skeid. Han vil også brukes som instruktør på Skeidakademiet og Talentlab. Begge aktiviteter er også åpne for barn fra andre klubber. Brantsæter har UEFA B-lisens.