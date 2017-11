Oslo

Ti år etter at møtene mellom Lyn og Vålerenga var begivenheter i den mannlige fotballen, er de for første gang på øverste nivå neste år.

Og etter at OBOS dytter inn mer enn 50 millioner kroner i kvinnefotballen, kan spillerne også få anledning til å satse på sporten sin.

Trener på Raufoss

Lyns kaptein Benedikte Sand Birkelund er en av dem.

– Kanskje jeg kan slippe å pendle like mye da. Jeg bor på Toten og har avtale med å trene med Raufoss mannlige juniorlag innimellom, sier Birkelund til Dagsavisen.

Lyn rykket opp i Toppserien med et lag der snittalderen nesten er nede på 17 år.

Alle spillerne har fotballen som en tidkrevende hobby. Men der framgangen har kommet år for år. Flesteparten er lokale spillere som er alet opp i Lyns talentutvikling.

I cupfinalen

For Vålerenga er det helt motsatt. Et av Norges mest internasjonale lag har spilt sammen kun et år.

Lagets islandske kaptein Gunnhildur Jónsdóttir har lørdagens cupfinale å konsentrere seg om. En historisk finale mot Avaldsnes i Telenor Arena.

At det endelig har lykkes å få midler inn i norsk kvinnefotball, har hun etterlyst.

– Jeg mener det er et stort potensial her. Nå ser vi hvordan kvinnefotballen vokser ute i verden. Vi i Vålerenga ønsker å bli stabile på et høyt nivå. Husk at vi fikk inn ti nye spillere foran denne sesongen, sier hun.

Aldri har laget samlet flere poeng enn i år. Men de var ikke fornøyd med tabellplasseringen det ga: 7. plass.

Kan satse bredt

Rammevilkårene mellom kjønnene er nærmest hinsides i fotballen. Da debatten kom etter årets EM-sluttspill, null poeng til Norge, kom debatten.

Og OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj tok ballen på hel volley.

– Ja, vi var forundret over at ingen har sett potensialet i kvinnefotballen. Dette er landets største kvinneidrett og for oss i OBOS handler det om å få fram framtidens kvinner, både på og utenfor banen, sier Siraj til Dagsavisen.

Selskapet er allerede inne i Oslofotballen med støtte til KFUM, Grorud og Skeid.

Lyn tror de trenger tid på å etablere seg.

– Første mål er å overleve og stabilisere oss på dette nivået, sier Benedikte Sand Birkelund.

De vant 1. divisjon med sju poengs margin denne sesongen.

– Vi må ha inn litt mer fysikk og rutine. Da skal vi klare oss, sier Benedikte som er en av de mest rutinerte spillerne på laget. Hun har vært med på hele stigningen i Lyns damefotball etter at satsingen startet for alvor i 2013.