Tolv poeng og null baklengs for Skeid

Oslo

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har nå spilt 360 minutter med seriefotball uten å slippe inn mål. Heller ikke Brumunddal klarte å skape spesielt mye hodebry for oksenes defensiv, men Tom Nordlie var likevel ikke fornøyd med hva eget lag presterte etter kampslutt på Nordre Åsen.

- Årsverste. Vi snakka om at vi måtte være på og det var vi ikke fra start i dag, men vi vinner og det er sterkt å holde nullen, sier han til Dagsavisen.

Brumunddalen best, Skeid scoret

For det var nemlig bortelaget som kom best i gang og etter 11 minutter forsøkte Sigurd Ertsås seg fra venstre med utsiden av høyrefoten, men til tross for at skuddet hadde god retning mot lengste hjørne var kraften for dårlig og Idar Nordby Lysgård hadde grei kontroll.

Nordlie manet om bedre press fra sidelinjen, men Brumunddal fortsatte å kjøre kampen, men i det klokka passerte et kvarter klarte Jonas Bergersen å dra seg forbi på venstresiden og skaffet vertene frispark. Jens Braathen Rongved fant lagets toppscorer, David Tavakoli og dermed stod det 1-0.

- Det er et bra legg av Jens og jeg setter den med utsiden av foten, sier Tavakoli om sin fjerde scoring på fire kamper i serien (scoret to i cupen mot Lyn også).

- Forsvaret var fantastisk i dag også. De imponerer, så når de gjør jobben sin så må jeg gjøre jobben min og det er å score mål, sier han videre.

Etter scoringen våknet Skeid og Nordlie kunne etter hvert senke skuldrene på benken.

- Vi har vår beste periode i kampen i de 15 minuttene etter 1-0-målet, sier han.

Brumunddal kom aldri nærmere enn et par langskudd i den første omgangen, mens Skeid forsøkte i sin vandte stil å få slått løpeballer ut på vingene og angripe hurtig, men presisjonen var for dårlig hos begge lag.

Godt innhopp

Andreomgangen så ganske lik ut som den første. Det lille Brumunddal hadde å komme med var grei skuring for Skeids forsvar og etter 67 minutter satt Nordlie inn Johannes Andres Nunez Godoy. Han skulle 13 minutter senere langt på vei punktere matchen for hjemmelaget. Han ble først plassert på høyrekanten, men Nordlie rokkerte fort og flyttet høyreback Ridouan Essaeh opp på vingplassen, Nunez Godoy over på venstre og Jonas Bergersen ned på høyrebacken. Det ga resultater. Godoy feide forbi et par Brumunddøler og skar inn i 16-meteren før han slo et glimrende innlegg over til Essaeh som fikk en enkel jobb med å sette ballen i tomt bur.

- Essaeh flyr rundt på backplass og mister ballen gang på gang. Da er det bedre å flytte han opp og få Bergersen ned og Nunez på venstre. Det er jo faktisk akkurat den kombinasjonen som fører til 2-0 også.

Blanda følelser

Lufta gikk litt ut av Brumunddal som hadde sin største sjanse like før 2-0 da Nicolai Vagn Michaelsen fikk stå helt alene litt skrått til venstre inne i Skeids 16-meter. Til tross for god tid valgte Michaelsen å avslutte på direkten hvilket førte til at forsøket gikk svakt til side for mål. Skeid kunne dermed cruise inn til tre nye poeng og fremdeles null baklengs med fire kamper unnagjort. Det var likevel blanda følelser og meninger etter kampslutt.

- Jeg ba om tålmodighet før kampen, men jeg skulle gjerne ønsket meg mer av det. De har duellstyrke og løpsstyrke. Vi mangler det til tider i denne kampen.

Han klarer likevel å finne noen lyspunkter i en ellers dårlig kamp.

- Defensivt er det bra. Har de en eneste sjanse? Nunez har et godt innhopp og stopperne er bra, legger han til.

Heller ikke Skeids spiss synes laget presterte opp mot sitt beste i dag.

- Det er blanda. Jeg synes det er en kamp under pari. Men vi forsvarer oss godt og vi må gi anerkjennelse til forsvaret og også midtbanen som løper mye og dekker store rom. Det er en lagprestasjon. Men vi har mer å gå på likevel, sier han.

Et skår i gleden for alle med hjertet i Skeid kom like før 2-0 da lagets kaptein og midtbanegeneral Jens Braathen Rongved måtte ut.

- Han slo hodet og sa at han følte seg kvalm og svimmel. Derfor tok vi han ut, forklarer Nordlie.

Men på overtid kom det et lite plaster på såret da fjorårets forsvarskjempe og kaptein Mansour Gueye entret gressmatta igjen. Det gleder også lagets spiss.

- De som har spilt nå har klart seg utrolig bra også har vi i tillegg Mansour. Det er bra kamp på stopperplass nå og det er bra.

KAMPFAKTA

Skeid - Brumunddal 2-0 (1-0)

Nordre Åsen: 256 tilskuere.

Dommer: Mischa Kellerhals

Assistentdommere: Silje Elisabeth Thoresen og Karwan Kadhm Mamhassan

Mål

1-0 David Tavakoli (16), 2-0 Ridouan Boulahyane Essaeh (80).

Gule kort

Ingen.

Innbytter

Johannes Andres Nunez Godoy inn for Mustafa Hassan Ahmad (67), Ørjan Hopen inn for Jens Braathen Rongved (79), Mansour Gueye inn for Hassan Mohamed Yusuf (90), Skeid.

Nicolai Vagn Michaelsen inn for Dardan Rexhaj (58), Esten Lagmannssveen Grini inn for Sigurd Ertsås (85), Peder Jensbak Nysæter inn for Henrik Lehne Olsen (85), Brumunddal.

Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1:

Kjelsås-KFUM 1-0

Follo-Asker 0-0

Ham-Kam-Grorud 3-0

Alta-Nybergsund/Trysil 2-1

Raufoss-Finnsnes 1-1

Runden avsluttes med Bærum-Vålerenga 2 mandag.