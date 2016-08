Togene står etter kortslutting - 150 personer måtte evakueres

– Foreløpig vet vi ikke så mye mer enn at det har vært en kortslutning litt inn i den ene tunellen. Det kan være i en kjøreledning. Det er ikke stor dramatikk der nede, men trafikken er stoppet. Det er mange blålys tilstede, så det kan virke dramatisk for dem som er rundt, opplyser Oslo brann og redningsetat til Dagsavisen.

Det er ca 150 personer ombord i toget. Disse skal nå evakueres ved hjelp av et annet tog som sendes inn i tunnelen.

Ifølge Oslopolitiet på Twitter satt det 150 personer fast i et tog inne i tunellen. Disse skal nå være evakuert, melder NTB.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER