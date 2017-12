Oslo

– Vi har pågrepet fire personer vi mistenker har vært involvert i hendelsen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

To av de fire løslatt etter avhør, mens de to andre er siktet i saken, skriver Aftenposten.

Politiet vil i løpet av tirsdagen ta stilling til om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Ifølge Aftenposten er den ene av de to siktede mindreårig.

Politiet ble varslet om knivstikkingen av AMK klokken 20.56 mandag. Seks-sju minutter senere var politipatruljer og ambulanse på stedet, rett utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter der mellom 40 og 50 ungdommer var samlet.

En ung mann ble knivstukket flere ganger i kroppen, og fraktet til sykehus. Han var bevisst etter knivstikkingen, men hadde fått alvorlige skader. Tirsdag formiddag får politiet opplyst at mannen nå er utenfor livsfare.

Etterforskerne vil i løpet av tirsdagen avhøre mannen dersom han er frisk nok til det. Politiet vil foreløpig ikke opplyse om de to siktede, som er norske statsborgere, har erkjent straffskyld eller de faktiske forhold.

Oslo-politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om de involverte tilhører et kjent gjengmiljø, men bekrefter at alle de involverte er kjent fra politiet fra før. (NTB)