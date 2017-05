To pågrepet etter skadeverk på Vestli og Stovner

Oslo

Av David Stenerud og NTB

Tirsdag ble mennenes hjem ransaket. Bare den ene er hittil avhørt.

De var Aftenposten som først meldte om saken.

– Det er for tidlig å si om de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling, men i avhør har den ene ikke erkjent straffskyld, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til Aftenposten.

Hun bekrefter at de pågrepne er kjent av Stovner-politiet for kriminelle handlinger. De to har ennå ikke fått oppnevnt forsvarere.

Les også: Leter etter bråkmakere på Vestli

Flere pågripelser?

Politiet kan ikke utelukke at det kommer flere pågripelser i aken.

– Det er for tidlig å si. Vi er fortsatt i en helt innledende fase av etterforskningen, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes til Dagsavisen.

NTB har tidligere meldt at tre gutter, én på 17 og to på 18 år, ble pågrepet natt til søndag, i forbindelse med at noen hadde forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

Dette medfører ike riktighet, opplyser Buanes.

– Disse ble innbragt etter at de ikke hadde etterkommet en bortvisning, sier hun til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tre netter med bråk

Politiet tror at en og samme ungdomsgjeng er ansvarlig for bråk i området Vestli og Stovner netten til lørdag, søndag og mandag. Disse nettene har politiet vært i samme område flere ganger etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

I 1-tiden natt til mandag ble politiet kalt ut igjen.

– Det kom melding om at noen hadde satt fyr på papir som var lagt på taket av en bil. Kort tid etterpå kom melding om brann på Vestli barneskole, sier sjef for Stovner politistasjon Jon Roger Lund på en pressekonferanse mandag.

Brannene ble raskt slukket. Også denne gangen kastet ungdommene stein mot en vekter på stedet, men løp av gårde da politiet ankom.

Natt til tirsdag var det ikke rapportert om bråk.