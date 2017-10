Oslo

Politiet fikk melding om voldsepisoden klokka 4.58 natt til fredag.

– Mannen var ved bevissthet da han ble funnet og ble kjørt til sykehus rimelig umiddelbart, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Rundt klokka 7 opplyser politiet at mannen blir operert på sykehuset og at det per nå ikke er grunn til å tro at han har livstruende skader.

I etterkant av episoden pågrep politiet to personer som er siktet for å stå bak.

– Det er to unge menn, begge på under 20 år. De ble stanset under en kontroll i sentrum. Deres forklaring sammen med øvrige opplysninger gir oss skjellig grunn til å mistenke dem, sier Guldbrandsen.

Det er foreløpig uklart hva som er foranledningen til hendelsen. Politiet er heller ikke sikre på hvor knivstikkingen skjedde.

– Vi fikk kontakt med fornærmede utenfor Nationaltheatret, men det er mulig det har skjedd på en buss inn mot sentrum, sier han. (NTB)