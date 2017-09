To knivran i Oslo sentrum

Oslo

Det første ranet fikk Oslo politidistrikt melding om klokken 3.45. Ifølge VG dreier det seg om en nederlandsk turist som fortalte at han ble fraranet mobiltelefonen sin av tre menn med nordafrikansk opprinnelse.

Stortingsgata: En person skal ha blitt ranet med kniv. Også utsatt for kroppskade. Skal ha blitt fraranet en mob tlf. Politi på stedet — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 23, 2017

– Vi ser etter tre gutter, men det er en del av dem i byen i dag, sa operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

En time senere meldte en mann fra til politiet og sa han var ranet av to menn på Grønland. Politipatruljen fant to mistenkte som skal ha hatt mannens to telefoner på seg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Grønlandsleiret: 2 mistenkte menn i 20 åra pågrepet for å har ranet en annen mann. De utsatte fornærmede for vold under utøvelsen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 23, 2017Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mannen ble sparket og slått under ranet, men har kun lettere skader, melder VG. (NTB)